هيثم شاكر عن ابتعاده عن الغناء: «بطلع من حفرة أقع في دحديرة»

كشف المطرب هيثم شاكر عن سبب ابتعاده عن الساحة الغنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا خلال لقائه مع الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» في برنامجها «في الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON»، أنه كان الشخص الذي ينطبق عليه المثل الشعبي القائل «يطلع من نقرة يقع في دحديرة»، لافتًا أنه تعرض لبعض المشاكل مع شركات الإنتاج المختلفة، بالإضافة لبعض العقبات التي قابلته في حياته، مؤكدًا أن الفن والغناء مازالوا موجودين وأن ما يحدث حاليًا من انتشار لأغاني المهرجانات سببه تغير الأذواق مشددًا «في النهاية الفن فن برضه»، موضحًا أنه سيعود للغناء بشكل «ديجتال».

هيثم شاكر يهدي أبلة فاهيتا حذاء فاخر

وقدم هيثم شاكر هدية لـ «أبلة فاهيتا» عبارة عن «جزمة حريمي سواريه» وطلبت منه أبلة فاهيتا أن يلبسها الحذاء في قدمها، قائلًا: «أنا بحبك وبصي أنا جايب لك إيه وأنا عارف أنك بتحبي الحاجات دي وهلبسهالك وبالمرة هبص على السمانة»، بينما طلبت منه أبلة فاهيتا أن يطلق زوجته ويتزوجها هي في العام الجديد، وعرض عليها هيثم شاكر أن تكون زوجة ثانية، لأن الشرع حلل أربعة نساء ولكنها ردت عليه قائلة «أنا مبحبش ضرة».

وقدم هيثم شاكر عددا من الأغاني على ألحان مختلفة كما قدم عددا من الأغاني الكوميدية وتفاعل معه الحضور في البرنامج.

وشارك هيثم شاكر مؤخرًا في مسلسل «حب عمري» مع المخرج عبدالعزيز حشاد والسيناريست فداء الشندويلي وبطولة سهر الصايغ محمد عادل ومنة فضالي، وهو مسلسل اجتماعي رومانسي يتحدث عن قصة حب بين شاب وفتاة تواجه الكثير من المشاكل وتحاول التغلب عليها.