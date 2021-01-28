أستاذ فيروسات: كورونا شرس واللقاح الحل الوحيد

قال الدكتور يحيى مكي، أستاذ علم الفيروسات، إن الفيروسات التي تضم حمض أميني تتكاثر في الخلايا بكثرة وتقوم بتغيير جيناتها وهذا يؤدي إلى تغير الفيروس وتحوره، وهذا ما حدث في فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهذا هو السبب وراء انتشار الموجة الثانية من كورونا بسرعة.

الفيروس قوي وتحكم في بعض رؤساء العالم

وأضاف مكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج أحداث اليوم، المذاع على فضائية extra news، أن الرياح تنقل الفيروسات وهذا الفيروس قوي تحكم في بعض من رؤساء العالم في وأصاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

النسخ البريطانية أكثر السلالات إصابة للشباب

وتابع أستاذ علم الفيروسات أن الفيروس تغير في تركيبته لكن معظم مكوناته مازالت ثابتة والفيروس البريطاني هو الأخطر والأكثر انتشارا من الفيروسات المتحورة في جنوب إفريقيا أو البرازيل، مبينا أن النسخ جميعها نفس الأعراض لكن النسخة التي ظهرت في بريطانيا تصيب الأشخاص الذين أعمارهم أقل من 40 عاما.

الفيروس تحور أول مرة في أوروبا والولايات المتحدة

وواصل: الفيروس الذي انتشر في أوروبا والولايات المتحدة متحور عن الفيروس الذي ظهر في الصين في نوفمبر 2019 في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة ووهان، وتسبب الفيروس في إغلاق شامل في بريطانيا وألمانيا وربما يطال الإغلاق فرنسا الأسابيع المقبلة.

الفيروس شرس وقاتل والتطعيم الحل الوحيد

واستطرد: حتى الآن أثبتت شركات مودرنا وفايزر أن لقاحاتهم قوية لأنها استعانوا بنسخة ميتة من الفيروس واللقاح يحمي بنسب تصل إلى 80% ولا مفر من اللقاح ويجب تناوله وعلى الشعب المصري أن يتلقى التلقيح لأن الفيروس شرس وقاتل.