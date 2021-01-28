وزير الصحة اللبناني: أشكر السيسي والشعب المصري على دعمنا في أزمة كورونا

قال وزير الصحة اللبناني، الدكتور حمد حسن، إنه يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، وكل الشعب المصري على الدعم والمساعدات التي قدمتها مصر في أزمة فيروس كورونا، ومبادرتهم الأخوية التلقائية دون مراسلات وبروتوكولات، مشددا على أن هناك مستوى أخوي في التعاون، وهذه المبادرة تعبر عن صدق المشاعر و«الهم المشترك» على أكثر من صعيد.

كورونا تهدد حياة الملايين

وأعرب «حسن» في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «السادسة» المذاع على القناة الأولى المصرية، الخميس، عن أمله في أن ترقى هذه العلاقات خاصة على المستوى الصحي، خاصة في جائحة كورونا، وتنتقل إلى المستوى العربي أمام هذا الوباء الذي يهدد حياة الملايين في العالم العربي.

المستشفى الميداني المصري في بيروت

وأضاف وزير الصحة اللبناني، أن المستشفى الميداني المصري، أقامه المصريون في الاعتداء الغاشم الذي حدث على لبنان عام 2006، وما زال منذ ذلك التاريخ وحتى الآن يقدم الخدمات لأهالي بيروت والمقيمين من العرب والفلسطينيين والسوريين، والجنسيات المختلفة، وهناك تنسيق دائم مع وزارة الصحة اللبنانية، بحيث كل الأدوية والمعدات والمستلزمات التي تستخدم لصالح المرضى يتم تيسيرها، لوجود ثقة متنامية بين الطرفين.

وتابع أن التحديات المعيشية والاقتصادية، تفرض على المواطن تحديات وضيق، إضافة إلى عجز القطاع الصحي الخاص الذي كان لفترة طويلة يغطي نحو 70% من مسألة الرعاية الصحية للمواطنين، وفي ظل جائحة فيروس كورونا انقلبت هذه الأدوار.

اجتماعات افتراضية

وكشف أنه عقد أكثر من اجتماع افتراضي مع وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، بهدف توحيد الجهود والرؤية واستراتيجية مواجهة الوباء، مشيرا إلى أن التحديات تفرض على وزراء الصحة العرب توحيد الرؤية والاستراتيجية، وتأمين التغطية الشاملة للفئات الأكثر عرضة للخطر، أو بعض اللقاحات التي تلعب دورا لعودة الحياة إلى طبيعتها.