إسماعيل فاروق يشيد بأداء محمد عزمى في «ضربة معلم»

أشاد المخرج اسماعيل فاروق بأداء الفنان الشاب محمد عزمى خلال المشهد الذي جمعه بالفنان محمد رجب ضمن أحداث مسلسل «ضربة معلم» والذي تم عرضه على شاشة «cbc» مؤخرًا.

وقال المخرج إسماعيل فاروق خلال استضافته وأسرة المسلسل في برنامج «من مصر» مع الإعلامية ريهام إبراهيم بأنه سعيد بتواجد محمد عزمى في المسلسل مشيدًا بأدائه وقدرته الفائقة على حفظ المشهد، ووعد المخرج أن يكون هناك مكان دائم في كل مسلسل يقوم بإخراجه للموهوبين من الشباب ذوي القدرات الخاصة.

يذكر أن مسلسل «ضربة معلم» من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشي.