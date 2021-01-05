آمنة نصير تهاجم أبطال مشهد «هاني»: «فن رخيص وفلوسكم حرام.. اتقوا الله»

«إنت عارف مين ده؟، ده هاني» هكذا بدأت حالة من السخرية والجدل بين العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع انتشار مشهد من مسلسل «هذا المساء» الذي عرض عام 2017، بين الفنانة أروى جودة، التي دافعت عن نفسها بعدما ضبطها زوجها هي وصديقها بعد خروجهما من غرفة النوم، واتهمت زوجها بأن «أعصابه تعبانه ويحتاج للراحة»، وذلك بعد اعتراضه على وجود صديقها في غرفة النوم.

الأمر الذي تعامل معه البعض باعتباره مادة للسخرية والمرح، ولكن البعض الآخر رأي أنه فن غير هادف وغير مناسب لعادات وتقاليد المجتمع المصري، وأن به دعوة صريحة للتحريض على الفسق والفجور.

آمنة نصير: النوع ده من الفن بيدمر الإنسان

من جانبها، قالت آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن الفن الذي يقدم بهذه الطريقة يؤدي إلى اهتزاز في القيم والمفاهيم الثقافية للمجتمع المصري، مطالبة الفنانين بأن يكفوا عن مثل هذه المقاطع الخبيثة، لأن هذا النوع من الفن يدمر الإنسان، وأن ينشروا ما يثبت المودة الإنسانية بين الإنسان وأخية الإنسان.

وأضافت نصير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا نوع من الفن الرخيص لا يحتاجه المجتمع المصري، قائلة: «مع السلامة لمثل هذا الفن ميلزمناش»، وأعربت عن أسفها من تكرار مثل هذه المشاهد لأنها تؤثر في القيم الأخلاقية الموروثة لدى المجتمع المصري.

نصير: هذه المشاهد توثر على المواطن العربي والمصري بشكل سلبي

وأوضحت أن هذه المقاطع ستوثر على المواطن العربي والمصري بشكل سلبي، لأن هذه المشاهد عندما تعرض تقوي النفس الشريرة لدى الإنسان، وأن الأموال التي تجنى من هذه المشاهد هي أموال سحت ولا يبارك الله بها لأنها تأتي من «طريق معوج»، كما أنها تتسبب في تدمير أصحابها، قائلة: «الله يقطع الفلوس اللي بتيجي بالطريقة دي، دي فلوسهم سحت».

وأضافت آمنة نصير، أنها تود من جميع الفنانين أن يحترموا مهنتهم، وأن يدركوا أنها تشكل الكثير من وجدان الشباب والمراهقين، ويجب أن يتقوا الله، وأن يختاروا ماهو إيجابي، ولايلهثوا خلف المال الرخيص الذي يأتي من المشاهد القبيحة.