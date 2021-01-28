انفراد.. بحث مصري يتوصل لطريقة لاكتشاف كورونا أكثر دقة من الـ«PCR»

توصلت دراسة مصرية إلى منهجية جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» بسلالاته المكتشفة حتى الآن بدقة تفوق تحليل الـ«PCR».

كشف مكونات الفيروس

تعود الواقعة إلى مشروع «EGY COVIED-19»، الذي نفذته مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 بالتعاون مع مستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة، وعدد من المؤسسات الأخرى، والذي بحث عينات «أنفية بلعومية» تغطي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بحالات من متوسطة إلى شديدة.

وحسب تقرير حكومي، اطلعت «الوطن» على نسخة منه؛ فإن الدراسة انتهت إلى تمكن وحدات أبحاث «الجينوم» و«البروتيوم» في «57357» من توضيح مكونات فيروس كورونا المستجد، بناءً على تسلسل الحمض النووي الخاص به، ومن خلال تتابع الأحماض الأمينية.

تحديد 16 بروتين في كورونا

وخلال الدراسات التي أجريت في «57357»، تمكنت «وحدة البروتينات»، من اكتشاف 16 بروتين مرتبط بـ«كورونا».

واستخدمت المستشفى، والمؤسسات المتعاونة معها البيانات التي أجريت من الدراسات في استنباط منهجية ثبتت فعاليتها، بحسب التقرير الحكومي، للكشف والتعرف على فيروس كورونا المستجد.

وتعتمد التقنية الحديثة على استخدام «مقياس الطيف الكتلي»، والتي انتهت إلى دقة التحليل بصورة «تفوق تفاعل البوليميريز المتسلل PCR»، حسبما ذكر «التقرير».

دقة التحاليل

وتبلغ دقة تحليل PCR قرابة 65%، بحسب تصريحات سابقة للدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

ولم يفصح «التقرير» عن عدد الأجهزة المتداولة في مصر والتي بإمكانها إجراء هذا التحليل، أو سعر هذا التحليل، وإمكانية إقرار استخدامه والتوسع به من عدمه، لكن جامعة المنصورة سبق وأن أعلنت عن تحليل مماثل داخل المعمل المركزي لقسم الكيمياء، والذي يشغل بداخله جهاز يمكن من الحصول على «مطياف الكتلة»، و«مطاييف الكتلة»، لكن لم يكن يستخدم في التحاليل المرتبطة بفيروس كورونا المستجد من قبل.

وتبلغ أقصى قيمة للعينة الواحدة، بحسب الموقع الإلكتروني لجامعة المنصورة 120 جنيهاً، فيما تبلغ قيمة نتائج تحليل PCR، 1200 جنيه في وزارة الصحة والسكان، وما يصل لنحو 2500 جنيهاً خارجها.