منها تطبيق الغرامة.. أسباب انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر

قال الدكتور أحمد شوقي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الوعي الطبي للأفراد، واستشارة الأطباء فور ظهور أي عرض لـ«كوفيد 19»، مع التطبيق الجيد لبرتوكول العلاج لوزارة الصحة على مستوى المستشفيات المتخصصة للعزل التابعة للوزارة، من أسباب انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا، الفترة الماضية.

وأضاف «شوقي» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من أسباب ذلك أيضا التزام المواطنين أيضا بالإجراءات الاحترازية، وفرض الغرامة المالية على من يتهاون في اتباعها، وخاصة الكمامة.

وأضاف عضو اللجنة، أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد مصابي الفيروس، خاصة في منتصف يناير، مشيرا إلى أن الضغط على المستشفيات قل بنسبة بسيطة، والالتزام سيؤدي للانخفاض.

وعن ذروة انتشار الفيروس، قال الدكتور أحمد شوقي: «تخطينا الفيروس من عدمه لا جدوى له، طالما ما زالت الإصابات مستمرة على مستوى العالم، والأهم هو القضاء على الوباء»، موجها رسالة للمواطنين بضرورة استشارة الطبيب المتخصص في حالة الشعور بأي أعراض؛ لأنه يساعد في الحالات الشديدة، وسرعة إنقاذ الحرجة منها.

«الصحة» تخصص عددا من وسائل التواصل لاستفسارات المواطينن بشأن فيروس كورونا

وخصصت وزارة الصحة، عددا من وسائل التواصل المختلفة لتلقي كل استفسارات المواطنين بشأن مستجدات فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر»، المزود بأكثر من لغة، لإطلاع المواطنين على كل ما يتعلق بالفيروس، وخط ساخن 105، الذي زود بـ800 مقعد، للرد على كل الأسئلة.

وأعلنت الوزارة، أمس، خروج 530 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجيمع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، أو أي من الفيروسات المعدية الأخرى.