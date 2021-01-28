«الصحة»: 527 شخصا من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد الذين تلقوا التطعيم من الأطقم الطبية حتى أمس، وصل إلى 527 شخصا، حيث تلقوا الجرعة الأولى، وما زال العدد في زيادة لأن المديريات مستمرة في الحصول على حصتها من التطعيم، وكل يوم يحدث تسجيل جديد من المستشفيات لأطقمها الطبية.

مشاركة مصر في تجارب سينوفارم

وأضاف «مجاهد» في مداخلة مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الخميس، أن مصر شاركت في التجارب الإكلينيكية للقاح سينوفارم، ولم يثبت على الإطلاق أنه له أعراض جانبية شديدة أو خطيرة، والأعراض الجانبية تتمثل في ارتفاع حرارة الجسم، والشعور بتكسير في الجسم، مشددا على أنه لقاح آمن، ومصنع بطريقة تقليدية معروفة.

مشاركة الوزيرة في التجارب

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مشاركة الوزيرة نفسها في التجارب وعدد من الأطباء، بعث رسالة طمأنينة للأطقم الطبية، لافتا إلى أن مشاركة مصر في التجارب السريرية للقاح كان لها أثر كبير لتكون مصر أول دولة في أفريقيا تحصل على اللقاح.

وكشف أن الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاحات مفتوح بالفعل للمستشفيات لتسجيل أطقمها الطبية، وبعد ذلك سيتم فتحه للجمهور، حيث تم الانتهاء من تطوير 40 مركزًا للتلقيح في جميع أنحاء الجمهورية، من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجار العمل على مرحلة ثانية من باقي المراكز.

الفئات التي ستحصل على التطعيم مجانا

أما بالنسبة للفئات التي ستحصل على اللقاح مجانا، فقال المتحدث باسم وزارة الصحة: «كل غير القادرين سيحصلون على اللقاح بشكل مجاني، وإذا كانت بعض الفئات ستدفع مبلغا من المال، فسوف يكون مبلغ مالي بسيط جدا، والدولة لديها آلية لحساب غير القادر الدولة والأمر غير متروك للتحديد العشوائي، وهذا مسجل على نظام مميكن».