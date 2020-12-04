"المنشاوي" عن فيديو طفل التنفس الصناعي: أهله رفضوا نقله لـ"المبرة"

قال الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا، إن الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو على جهاز تنفس صناعي في طرقات مستشفى المنشاوي العام، يدعى "إسلام" وعمره عامين وشهرين، مشيرا إلى نقله لغرفة استقبال الأطفال، وتوفير كافة الرعاية الطبية له.

وأوضح مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا، أن الطفل يعاني من مرض ضمور العضلات الوراثي، وكان يتردد على المستشفى لتعلقى العلاج، وجاء أمس وبعد توقيع الكشف الطبي عليه تم الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي بغرفة الإنعاش، بعد رفض أسرته نقله إلى مستشفى المبرة، وحاليا حالته مستقرة، وسيتم أخذ المسحة الثانية منه غدا السبت، للتأكد من إيجابية إصابته بالفيروس من عدمه.

في وقت سابق، كشف الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا، عن حقيقة ظهور فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن علاج طفل ووضعه على جهاز تنفس صناعي بطرقات المستشفى.

وأوضح "جابر" أن الطفل يعاني من مرض مزمن وعيب خلقي، يؤثر على الجهاز العصبي وجميع أعصاب الجسم، واعتاد التردد على المستشفى، وحضر إليها أمس وهو يعاني من ضيق في التنفس، وتم إجراء فحوصات وتحاليل وأشعة له على الصدر، وتبين إصابته بـ"اشتباه كورونا"، مشيرا إلى أنه نسق مع مستشفى المبرة بهدف نقله إلى إحدى غرف العزل، نظرا لوجود 5 حالات داخل عناية الأطفال المركزة، وخوفا من نقل عدوى الإصابة بالفيروس إليهم.

وأضاف الدكتور محمد جابر، أن أسرة الطفل رفضت نقله إلى مستشفى المبرة، فتم وضعه بغرفة الإنعاش الرئوي بالاستقبال، وتم تخصيص طبيب وممرضة لمتابعة الحالة الصحية له، ومن المقرر أخذ مسحة له اليوم الجمعة، للتأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمه، وفي حالة سلبية المسحة سينقل لعناية الأطفال، وإذا كان غير ذلك سينقل إلى مستشفى المبرة أو العناية المركزة للكبار.

وكان عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا مقطع فيديو لطفل على جهاز تنفس صناعي في طرقات مستشفى المنشاوي العام بطنطا، في حالة صحية متدهورة ومصاب بـ"اشتباه كورونا"، وسط صرخات وصيحات من أهله وذويه، بينما كان المستشفى يرفض استقباله.