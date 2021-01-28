مساعد وزير الداخلية السابق: قانون تنظيم انتظار المركبات ليس «جباية»

قال اللواء صلاح الدين عبدالوهاب، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة السابق، إن قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع يعد استكمالًا لما تقوم به الدولة من بناء للطرق والكباري الجديدة، كما سيواكب القانون التكنولوجيا التي سيجري بها تنظيم جراجات والتي أنشأتها الدولة مؤخرًا: «الحكومة لا تسعى لفرض جباية، ولن يكون موردا للدولة».

بعض أماكن انتظار السيارات تقوم بمحاسبة المواطنين بنظام الساعة

وأضاف «عبدالوهاب»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن بعض أماكن انتظار السيارات تقوم بمحاسبة المواطنين بنظام الساعة، ولم يوجد قانون يخص هؤلاء طوال السنوات الماضية، إلا أن القانون الصادر مؤخرًا سينظم تلك الجزئية بشكل كبير.

سيتم تحديد المناطق التي سيجري فيها توفير انتظار للسيارات

وأوضح أنه سيجري تشكيل لجان مختلفة من محافظة لأخرى، وفيها سيتم تحديد المناطق التي سيجري فيها توفير انتظار للسيارات، وكذا تحديد أسعار تلك المناطق والتي تختلف من منطقة لأخرى.

سايس بمنطقة وسط البلد: كنت أعمل محاسب بشركة

وقال محمود عبدالرحمن، سايس بمنطقة وسط البلد، إنه كان يعمل كمحاسب في احدى الشركات الخاصة، ولكن مع ظهور جائحة فيروس كورونا أثر ذلك على ظروفه المعيشية، حتى قام بالنزول للعمل في احدى الشوارع الجانبية بمحيط وسط البلد، وكان يعمل جده بها منذ سنوات عديده طلبًا للقمة العيش.

يقوم بالعمل طيلة 10 ساعات يوميا خاصة في وقت الصباح

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال استضافته بالبرنامج، أنه يقوم بالعمل طيلة 10 ساعات يوميًا خاصة في وقت الصباح، كما وأن القانون الجديد الذي سيتم طرحه لتنظيم العاملين بذلك القطاع: «لما تتقنن هتكون زي وظيفة، وأحنا بنشتغل ونخدم الناس ونحافظ على عربياتهم».