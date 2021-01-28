افتتاح معرض فني «تعايش» لفتحي علي ورضا خليل.. الأحد

يستعد الفنانان التشكيلي فتحي علي، ورضا خليل لإفتتاح معرض فني ثنائي «تعايش» وهو المعرض السنوي لعام 2021، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 31 يناير الجاري، في الساعة لسابعة مساء، بجاليري آرت كورنر بالزمالك، وتستمر فعاليات المعرض لمدة شهر.

وقال الفنان التشكيلي فتحي على لـ«الوطن»: «يأتي المعرض في وسط ظروف خاصة بإنتشار جائحة كورونا، حيث إتخذنا إجراءات وقائية لم نعتاد عليها وأدركنا كم الحرية التي كنا ننعم بها قبل الجائحة، وكان الجلوس في المرسم وعمل اللوحات ضرورة لمحاولة التغلب علي صعوبة الواقع وفقد الأحباب ومن هنا كان البحث عن معني الصداقة الحقيقية التي استمرت أكثر من ثلاثين سنة، حيث بدأنا خطواتنا في الفن كشابان كلهم أمل وثقة في الفن وقيم الحق والجمال وبرغم صعوبة الطريق الا اننا حاولنا ان يصنع كل منا عالمه الخاص بصدق وحميمية واخلاص».

وأضاف فتحي علي لـ«الوطن»: معرض تعايش يدور حول رؤية كل منا لعالمه ويمتزج الواقع والحلم والذكريات في إطار رصين يعكس قيم التكوين والتصوير، ويأتي المعرض عن الإنسان في أوقات مختلفة ولحظات خاصة جدًا، وتعايش وهو دعوة الإنسان للتمسك بإنسانيته ودعوة للأمل والثقة في قيمة الصداقة والحب و الصمود.

ويقدم الفنان رضا خليل عدد 20 لوحة، تتمحور حول المرأة والمجتمع وبعض اللوحات، وتتناول الأحلام والذكريات الشعبية القديمة، ويقدم الفنان فتحي علي عدد 20 لوحة بين الذكريات الشعبية وعالم المهرج وغيرها من الموضوعات، ويكون أسلوب المعرض هو الواقعية التعبيرية بخامات الالوان الزيتية والمائية والاكليريك.

يشار إلى أن الفنان فتحى على عضو نقابة التشكيليين، وعضو مجلس إدارة الجمعية االهلية للفنون، وقدم ما يزيد على 30 معرضا فنيا وشارك فى العديد من المعارض منذ عام 1985، منها صالون القطع الفنية الصغيرة والمعرض العام ومعارض خاصة بقاعة آرت كورنر من 2010 إلى 2020، معرض بقاعة بيكاسو 2000، معرض باتيليه القاهرة 1997، 1998، 2004.

كما حصل على جائزة في مهرجان شارع المعز، وحصل على منحة تفرغ من وزارة الثقافة من 2009 إلى 2015، وله مقتنيات في متحف الفن الحديث ووزارة الخارجية ولدى أفراد داخل مصر وخارجها.

ورضا خليل فنان تشكيلي من مواليد 1969، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، عضو جمعية فنانى الغورى، شارك في عدد كبير من المعارض الفنية منها معرض «جار القمر» عام 2018، معرض «شحاذون ونبلاء» 2020، وحصل على منحة تفرغ من وزارة الثقافة 2008 - 2009، وله مقتنيات في متحف الفن المصرى الحديث ولدى الأفراد في مصر والخارج.