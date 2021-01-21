معرض فنون تشكيلية ومناقشات لكتب وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

نظَّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة في القليوبية، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم بيت ثقافة قها قراءة في كتاب «رسائل يحيى حقي إلى ابنته» بقلم نهى حقي، يتناول الكتاب الجوانب الإنسانية لأديب كبير له أهمية كبيرة في التأريخ لشخصية واحد من كبار المبدعين فنزداد معرفة به، باعتبار أنّ الجانب الإنساني قد يلقي الضوء على أدبه واختياره لموضوعاته وكيفية معالجته لها ورؤياه الفنية، وهذا يفسر شخصيته للقارئ خاصة.

وعقدت مكتبة طحانوب قراءة في كتاب «ثورة التحرير تضحك عبقرية المصريين» تأليف سمير الجمل، والذي يوضح أنّ ثورة 25 يناير كان لها سمتها المميزة وهي السخرية، سلاحا شرعه الثوار من جميع شرائح المجتمع في وجه النظام السابق، حيث قدم الكاتب سمير الجمل في هذا الكتاب تحليلا عميقا لظاهرة خفة ظل المصريين، وعبقرية المكان التي بثت فيه روح الفكاهة والاستنارة والضحك.

كما عقد نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة بنها محاضرة بعنوان «كيفية التعامل مع برنامج الرسام بسهولة»، تناولت طرق فتح البرنامج وكيفية استخدام برنامج الرسام في الويندوز Paint، حيث إنّ الرسام أداة من تصميم شركة ميكروسوفت متوفرة في جميع أنظمة تشغيل ويندوز، إلى جانب معرض فنون تشكيلية لفناني القليوبية.

وناقش نادي تكنولوجيا المعلومات بمكتبة كفر طحلة كتاب «البيع والتجارة عبر الإنترنت وفتح المتاجر الإلكترونية» تأليف عبدالحميد بسيوني، يوضح الكتاب كيفية البحث عن المعلومات عبر الإنترنت وأهم المراكز والمواقع التجارية وكيفية التسوق عبر الإنترنت.

وفي إطار النشاط أونلاين، قدّم بيت ثقافة طوخ ورشة حكي للأطفال بعنوان «كيف تصنع مستقبلك» بصوت سليمان الزهيري، يقدم خلالها مجموعة من النصائح المهمة للأطفال في إطار قصصي، إلى جانب ورشة عمل مجسمات لأهرمات الجيزة باستخدام ورق الفوم جليتر والكارتون للفنان سمير عبدالعزيز.