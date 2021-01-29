من السرطان إلى الإصابة بكورونا.. معاناة هيثم شاكر مع المرض

أعلن المطرب هيثم شاكر منذ ساعات قليلة إصابته بفيروس كورونا من خلال منشور عبر حسابه على «فيس بوك»، كتب فيه «الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم».

معاناة 5 سنوات مع السرطان

واجه «هيثم»، خلال السنوات الماضية، صراعا مع مرض سرطان القولون، ليعود بعد غياب 5 سنوات بألبوم جديد بعنوان «معرفة قديمة»، وظهر خلال البوستر شديد النحافة مما أثار تساؤلات الجمهور.

من جانبه رد هيثم شاكر عن كل هذه التساؤلات في أغسطس 2019 عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور «إنستجرام» قائلا: «من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد (معرفة قديمة)، الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جداً بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم».

وأضاف: «شكراً لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وآرائكم.. شكراً لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم».

وتابع: «عارف إن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلاً غصب عني أي تأخير، 5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد».

واختتم «إن شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم.. بشكركم جميعاً.. الحمد لله .. هيثم شاكر».

شذى: هيثم محروم من الأكل

وبعدها بأيام وضحت شذي تفاصيل الحالة الصحية لهيثم شاكر بحكم صداقتهما، عبر «انستجرام» قائلة: «هيثم كان مريض بمرض خطير، ربنا يبعد كل شر عن أي حد يا رب، والحمدلله هو تعافى بس هو لسه في حاجات كتير محروم منها وأهمها حاجة أساسية لأي كائن حي، وهي نعمة الأكل، هيثم لحد دلوقتي وهيفضل كده ميقدرش ياكل بشكل طبيعي، وده سبب اختفائه كل الفترة دي».