بدء صلوات القداسات والخدمات الكنسية بإيبارشية الفيوم الأحد

قرر «الأنبا إبرام»، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، فتح إيبارشيات المحافظة لأداء صلوات القداسات بكنائس الإيبارشية، بحسب ظروف كل كنيسة على حدة، اعتباراً من يوم الأحد القادم، بحيث يُقام قداس واحد فقط في اليوم، مع الاستمرار في العمل بالنظام القائم، من حيث الحجز المُسبق لمن يرغب في الحضور، من خلال الاتصال التليفوني، بدءاً من مساء غد الجمعة.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية التي اتخاذتها الإيبارشية لأداء صلوات القداسات بالكنائس، ألا تزيد أعداد الحاضرين في كل قداس عن 60 فرداً، بما في ذلك الشمامسة، ويستثنى من العدد الأطفال المرافقين لذويهم تحت سن 12 عاماً.

وطالبت إيبارشية الفيوم الراغبين في حضور صلاة القداسات بعدم تكرار الحضور في الكنيسة الواحدة، أو في الكنائس الأخرى، إلا بعد مرور شهر كحد أدنى، لإتاحة الفرصة للجميع بالحضور، كما طلبت عدم الحضور للكنائس، سواء للقداسات أو لأي سبب آخر، لأي شخص يعاني من إصابة، أو مخالط لمصاب أو أعراض اشتباه بعدوى فيروس كورونا، مع ضرورة الاعتذار المُسبق في حالة عدم إمكانية الحضور في الموعد المحدد لأي سبب.

وفيما يخص الخطوبات والأكاليل، قررت الإيبارشية أن تستمر صلاة الخطوبات والأكاليل في كنائس الإيبارشية، ويقتصر الحضور على أسرتي العروسين، بحد أقصى 20 فرداً، وأب كاهن واحد وشماس.

كما قررت الإيبارشية أن يتم الاستمرار في سري المعمودية والميرون بكنائسها، في الأيام المحددة للصلاة، حسب نظام كل كنيسة، بحضور 4 أفراد كحد أقصى، مع مراعاة الحجز المُسبق لإتمام الصلاة طبقاً للنظام المخصص لحضور القداسات.

وأشارت إيبارشية الفيوم إلى أنّه تقرر أداء صلوات الجنازات وتذكارات الأربعين والسنوية، طبقاً لبعض الشروط، حيث يقتصر الحضور على أسرة المنتق،ل بحد أقصى 20 فرداً وأب كاهن واحد وشماس، بينما تُصلى الجنازات للمنتقلين، الذين انتقلوا إثر الإصابة بفيروس كورونا، في منطقة المدافن، فيما تُقام تذكارات الأربعين والسنوية بكنائس الإيبارشية، ويسري عليها نظام الحضور بالقداسات، من حيث الحجز المسبق بحد أقصى 10 أفراد.

وفي سياق متصل، قرر «الأنبا إبرام» فتح زيارة الكنيسة والمزار بدير القديس العظيم الأنبا إبرام بالعزب، بدون انتظار، على أن يكون حضور القداسات وفقاً للنظام الساري بالحجز المُسبق بالاتصال التليفوني، مع استمرار تعليق حضور القداسات والزيارات الفردية والجماعية لأديرة رئيس الملائكة الجليل غبريال، والقديس الأنبا أور بجبل النقلون، والقديس مكاريوس السكندرية ببرية الريان.

وقرر مطران الفيوم ورئيس أديرتها استمرار تعليق الاجتماعات والخدمات والأنشطة والتربية الكنسية بجميع أنواعها، لكافة المراحل العمرية، وصلاة الثالث، وصلاة الحميم، والزيارات المنزلية، والرحلات داخل الفيوم وخارجها، ومقابلات الآباء واستخدام قاعات المناسبات.

وأهابت الإيبارشية بضرورة اتباع الجميع، بدون استثناء، للإجراءات الصحية والوقائية في الكنيسة وخارجها، وتشمل ارتداء الكمامة، وعدم المصافحة بالأيدي، والتباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي، وعدم المخالطة مع الآخرين عند ظهور أي أعراض مرضية، وعدم مشاركة المتعلقات الشخصية مع الآخرين، واستخدام الكحول والمطهرات.