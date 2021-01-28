أستاذ فيروسات: اللقاح وسيلة للوقاية وليس سحرا

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بمدينة زويل، إن نسبة الوفيات في بريطانيا كانت مرتفعة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بعد الانتشار السريع نتيجة ظهور السلالة الجديدة من كورونا.

وأضاف الشبيني خلال مداخلة عبر برنامج «سكاي بي» في تصريحات تليفزيونية لفضائية extra news، أن هناك عبء على الشركات المنتجة للقاحات بسبب عدم وجود علاج لكورونا والجميع يعتمد على اللقاح باعتباره الطريقة الوحيدة للحماية من كورونا، والإنتاج لا يكفي العالم كله وهناك تخوف من عدم استطاعة الشركات المنتجة للقاحات توفير اللقاح لجميع المواطنين حول العالم لذا لجأت مصر إلى توفير إمكانية تصنيع اللقاح الصيني في مصر بالاتفاق مع الصين.

اللقاح وسيلة للوقاية وليس سحر

وواصل أن اللقاح وسيلة للوقاية وليس سحرا ويعمل على رفع المناعة، وستكون الأولوية لكبار السن والعاملين في المجال الطبي، مشيرا إلى استجابة الجسم في الجرعة الأولى من اللقاح هي التي يتم تحديدها من خلال قدرة اللقاح على التصدي للفيروس.

الغرامات والخوف ساعدا في تقليل أعداد المصابين بكورونا في مصر

واستطرد: «الشتاء يساعد على انتشار الفيروسات خاصة الفيروسات التنفسية مثل الإنفلونزا والبرد ولكن حدث انحسار في الإصابات وهذ الانحسار في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر يرجع إلى تطبيق التدابير الاحترازية والخوف من الإصابات ودفع غرامات مادية».

لا يتم تسجيل كل الحالات المصابة بكورونا

وتابع: «هناك بعض الحالات لا يتم تسجيلها بحسب وزارة الصحة لكن هناك انحسار في الموجة ملحوظة من جانب الأشخاص ولكن هذا ليس مؤشر على انتهاء الفيروس ويجب استمرار أخذ التدابير الاحترازية حتى بداية مارس المقبل لأن فصل الشتاء يوجد فيه انتشار واسع للفيروسات».