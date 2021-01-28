فض سوق أسبوعي وفراشة زفاف في كفر الشيخ لمواجهة كورونا

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملات لرفع الإشغالات وأعمال تطهير وتعقيم، وفض سوق أسبوعية، وإزالة تعديات ومخالفات، ورصف طرق، وفض حفل زفاف.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة إزالة التعديات، ونقل 3 أكشاك بشارع 21 الجاري تطويره وتحويله لاتجاهين إلى شارع جانبي، على بعد حوالي 5 أمتار من المكان الأصلي، حرصًا على أصحاب الأكشاك وأسرهم.

كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق على فك وإزالة فراشة معدة لإقامة حفل زفاف، وتابعت أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة الانارة العامة بطريق دسوق كفر الشيخ، ومنع الباعة من الفرش بالسوق الأسبوعي بشارع عبده زعلوك، ورفع المخلفات الناتجة، مشيدة بمشاركة المجتمع المدني في أعمال مسح وتسوية مدخل شابة، وكوبرى المستشفى.

وأضاف البيان، أن المهندس وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أشرف على إزالة شدة خشبية مخالفة بقرية السالمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتابع المهندس أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على بدء أعمال الرصف بشارع الجمهورية، وأعمال صيانة الصرف الصحي الخاص بمحكمة بيلا الكلية، تمهيدًا لأعمال الرصف بالشارع الرئيسي لمدينة بيلا «شارع الجمهورية».

كما تابع هاني يوسف، رئيس مدينة سيدى غازي، على أعمال مسح وتمهيد الطرق والشوارع، وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال تسليك خط خفض المنسوب بقرية قزمان، وتسليك خط خفض المنسوب بقرية ميت الديبة، وطويلة نشرت والاستعانة ب 24 نافوري الوحدة المحلية بقلين ونافوري شركة المياه والانتهاء من المشكلة بخفض المنسوب.

وقال محافظ الأقليم، إنه وجه رؤساء المدن، باستمرار حملات فض الأسواق المخالفة فضلاً عن المرور على المحلات لمتابعة التزام العاملون بها بالكاممات والإجراءات الاحترازية.