قبل طرحها.. اقتراح إضافة 20 ألف جنيه «أوفر برايس» على سعر توسان الجديدة

بعد أسبوع من إعلان الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية في مصر، بدء حجز «هيونداي توسان» الجديدة كليًا، وطرحها في السوق المصرية بسعر يبدأ من 435 ألف جنيه، بدأ الموزعون في الاتفاق مع التوكيل الرسمي لفرض 20 ألف جنيه «أوفر برايس» على سعر السيارة الرسمي، حسبما صرح أحد التجار في منطقة الدلتا، فضَّل عدم ذكر عن اسمه.

وأعلن الوكيل الحصري لـ«هيونداي»، أنَّه سيجرى تسليم الدفعة الأولى في 20 فبراير المقبل.

وستتوفر توسان الجديدة كليًا بمحرك 1.6 لتر تربو مكون من 4 أسطوانات يولد قوة 180 حصانا، وأقصى عزم للدوران 265 نيوتن متر، متصل بناقل حركة ثنائي التعشيق من 7 سرعات «جاف»، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في 9 ثوانٍ.

ويذكر أن هيونداي أعلنت رسميًا منذ يومين عن النسخة الرياضية من توسان «N» بتصميم شبيه جدًا، لكن بتصميم أكثر رياضية عن النسخة العادية، وتجهيزات أخرى.

مثل نظام تعليق جديد تماما متكيف ويتعامل بدوره مع الطرق الغير ممهدة و الاهتزازات بشكل أفضل ويعطى للسائق حرية الاختيار بين التعليق المريح أو الرياضى.

وحصلت نسخة «N» على تغييرات طفيفة فى الشكل الخارجى بزيادة عدد فتحات التبريد فى الاكصدام الأمامى وشبكة تهوية أمامية بلون أسود مميز، وجنوط مختلفة، وتتميز بوجود اللون الأسود اللامع فى الكثير من المناطق فى السيارة.

وأعلنت عنها هيونداي بمحركين مختلفين، منهم محرك سعة 1.6 لتر تربو مكون من 4 أسطوانات ويولد قوة 180 حصان وعزم 265 حصان، نفس محرك النسخة العادية، والمحرك الثانى هو هجين 1.6 لتر يولد قوة 265 حصان.

ولم تعلن هيونداى عن سعر النسخة الرياضية «N» من الجيل الجديد كليًا من توسان.