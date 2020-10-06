كادجار تنافس 3 سيارات SUV الأعلى مبيعا (توسان وسبورتاج وقشقاي)

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM"، خلال الأيام الماضية ومع بداية أكتوبر الجاري 2020، قائمة أسعار جديدة لسيارتها بدأتها بطراز "رينو كادجار" موديل 2021، بتخفيض وصل إلى 25 ألف جنيه، تحت شعار "المنافسة انتهت".

وخلال السطور التالية يرصد "الوطن"، أهم المنافسين لـ"كادجار" داخل السوق المحلي، من حيث المواصفات والفئة السعرية.

تنتمي "رينو كادجار" ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الإستخدامات SUV والتي تحتل 25% من مبيعات السوق المحلي للملاكي، وتاتي أسعار الموديل الجديد 2021، فئة الأولى “EX1” بقيمة بلغت 364 ألف جنيه، والثانية “EX2” بنحو 399 ألف جنيه، وتقدم الفئة الثالثة “EX3” بسعر يصل إلى 424 ألف جنيه؛ كما تاتي بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مكون من 7 السرعات أتوماتيكي.

يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.7 لتر لقطع مسافة 100كم، كما تتسارع من وضع الثبات وحتي الـ100كم/س خلال 10.1 ثانية؛ كما تتمتع بعدة موواصفات للأمان منها (6 وسائد هوائية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وتوزيع إليكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP، وحساسات ركن أمامية وخلفية، بالإضافة إلى جنوط 17 بوصة رياضية، وسعة خزان وقود 55 لتر، و سعة الصندوق الخلفي 472 لتر.

هيونداي توسان

بفئات متعددة تصل إلى 9 فئات مختلفة التجيزات والأسعار، أعلنت عنها مجموعة "جي بيغبور أوتو" الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في السوق المحلي.

فيما تأتي بخيارين للمحركات الأولى مكون من 4 أسطوانات بسعة لترية 1.6 لتر وينتج قوة 130 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتومتيك مكون من 6 سرعات، والثاني مزود بشاحن تيربو ينتج قوة 175 حصان، متصل بناقل حركة اوتوماتيك من 7 سرعات، وتبدأ أسعارها من 408 ألف جنية وتصل الفئة الأعلى منها إلى 493 ألف جنية للنسخة ذاتالمحرك الأول؛ أم المزودة بالمحرك التيربو تبدأ من 463 ألف جنية وتصل الأعلى تجهيزًا منها إلى 558 ألف جنية .

كيا سبورتاج

تحتل "كيا سبورتاج" الرياضية متعددة الاستخدامات مركزًا ضمن قائمة الأعلى مبيعًا للسيارات الملاكي بالسوق المحلي، وتتوافر بـ5 فئات متختلفة التجهيزات تبدأ أسعارها من من 394.900 جنيه للفئة القياسية، فيم يبلغ سعر الفئة TL الأعلى 519.900 جنيه، وتأتي بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/متر، وبسرعة قصوى 201 كم/س، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

تتسارع من وضع الثبات وحتي الـ100كم/س خلال 11.1 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 6.8 لتر لقطع مسافة 100كم.

نيسان قشقاي

تتوافر "نيسان قشقاي" داخل السوق المحلي بـ3 فئات محتلفة التجهيزات بأسعار تبدأ من 365 ألف جنية للفئة الأولى والفئة الأعلى تجهيزًا يصل سعرها إلى 439 ألف جنية؛ وتأتي بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربينى للهواء، ينتج قوة 117حصان، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من 6 سرعات.

تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى الـ100 كم/س خلال 12.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، وتأتي بجنوط رياضية 17 بوصة، وتبلغ سعة الصندوق الخلفي للسيارة 430 لتر.