غبور يعلن عن أولى الزيادات في أسعار «أكسنت RB وألنترا CN7 وHD»

أعلن الوكيل المحلي لسيارات هيونداي في مصر، عن زيادة سعرية تراوحت ما بين ألف وحتى 3 آلاف جنيه، على الأسعار الرسمية لطرز هيونداي «أكسنت RB، إلنترا HD، إلنترا CN7»، موديل العام الجديد 2021.

وحسب القائمة الجديدة المعلن عنها من قبل الوكيل للموزعين، ارتفعت أسعار فئات سيارة «إلنترا CN7» بداية من الفئة الثالثة بقيمة وصلت إلى 339 ألف جنيه، فيما وصلت الفئة الرابعة إلى 365 ألف جنيه، وقفزت أسعار الفئة الخامسة إلى 390 ألف جنيه، والفئة السادسة بـ 427 ألف جنيه، والسابعة بسعر 487 ألف جنيه.

وينتمي طراز «هيونداى إلنترا 7CN» لفئة السيارات السيدان، ويأتي بمحرك رباعى الأسطوانات، سعته اللترية 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 حصان، وأقصى عزم دوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 السرعات.

وأوضحت القائمة الخاصة بالأسعار الجديدة ارتفاع أسعار طراز «إلنترا HD»، حيث بدأ سعر الفئة الأولى بـ237 ألف جنيه، والثانية بسعر 244 ألف جنيه، والثالثة بسعر 245 ألف جنيه، والفئة الرابعة وصلت إلى 257 ألف جنيه، وقدرت أسعار الفئة الخامسة بـ 265 ألف جنيه.

وينتمي طراز «النترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعتة اللترية 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 أسطوانات.

وحسب القائمة، أرتفعت أسعار طراز هيونداي " أكسنت RB" وتبدأ الأسعار للفئة الأولى بـ 209 ألف جنية، والثانية بـ219 ألف جنية، والفئة الثالثة بـ 225 ألف جنية، والفئة الرابعة بـ 255 ألف جينة .

وينتمي طراز "أكسنت RB" لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعتة اللترية 1.6 لتر 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.