المنشآت الفندقية: إلغاء رحلات بريطانيا وألمانيا للغردقة خلال مارس

قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن ارتفاع نسب الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، بالدول الأوروبية، أدى لإلغاء الرحلات التي كانت ستسيرها كل من المانيا وبريطانيا أسبوعيا إلى الغردقة خلال شهر مارس المقبل، وتابع «باتت هناك صعوبة في الإعلان عن رحلات سياحية ستأتي بعد أيام كونها معرضة للإلغاء بسبب تطورات الإصابة بالفيروس».

تراجع نسب الإشغال الفندقي

وأضاف «عاقل» لـ «الوطن»، أن نسب الإشغال حاليا بفنادق الغردقة ومرسى علم تبلغ نحو 15%، غالبيتهم من الأوكران والبيلاروس والصرب، لافتا إلى بدء توافد أعداد قليلة من المصريين على المدن السياحية بالبحر الأحمر للمشاركة بمبادرة «شتي في مصر» موضحا ان المبادرة رغم إطلاقها منذ نحو أسبوعين الا انها لم تنجح في اقناع أعداد كبيرة من المصريين للسفر إلي المدن السياحية.

ارتفاع متوقع في أعداد السياح بإبريل

وأشار «عاقل» إلى أن تراجع معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر سيستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل، متوقعا أن تبدأ أعداد السياح في الارتفاع بداية من شهر إبريل، على أن تصل لمعدلات جيدة خلال الربع الأخير من العام الحالي، وذلك بعد أن تكون غالبية الدول المصدرة للسياح لمصر قد انتهت من تطعيم مواطنيها بالأمصال المضادة لكورونا.

ننتظر عودة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا

وأوضح رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، أن حالة الكساد الكبيرة للقطاع السياحي حاليا تعود إلى أن الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر كـ ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، كانت الأكثر تأثرا صحيا واقتصادياً بأزمة كورونا، فضلا عن أن الدول العربية التي ترسل نحو 20% من إجمالي السياح اللذين يزورون مصر سنويا توقفت بشكل تام منذ فبراير من العام الماضي.