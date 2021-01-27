العثور على أنثى دولفين نافقة في حالة تعفن بأحد شواطئ الغردقة «صور»

عثرت محميات البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر كمال، اليوم الأربعاء، على أنثى دولفين نافقة بمنطقة عش الملاحة على بعد 35 كيلوا متر شمال شواطئ الغردقة، في حالة تعفن وتحلل، ويرجح اصطدامها برفاس أحد المراكب، وجرى تشكيل فريق فحص من دكاترة المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة، لتحديد سبب النفوق وإعداد تقرير.

وتلقى الدكتور محمود عبدالراضي مدير المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة، بلاغا من محميات البحر الأحمر، بالعثور على أنثى دولفين نافقة بمنطقة غير مأهولة بالسكان تبعد 35 كم شمال شواطئ مدينة الغردقة، طولها 2 متر، وفي حالة تعفن وتحلل شديدة.

وعلى الفور قرر مدير المعهد القومي لعلوم البحار، بتشكيل فريق الفحص بالتنسيق بين المعهد القومي لعلوم البحار ومحميات البحر الأحمر، مكون من كل من الدكتور أشرف صديق محمد من معهد علوم البحار بالغردقة، والدكتور ياسين عبدالمقصود أحمد من معهد علوم البحار بالغردقة، والدكتور أحمد علي مصطفى من جهاز شؤون البيئة.

وأشارت تقارير فريق الفحص إلى أن الدولفين يبلغ طوله 2 متر، أنثى، وفي حالة تعفن وتحلل شديدة، ويرجح أن النفوق حدث منذ عدة أيام نتيجة اصطدامه برفاس أحد المراكب، وجرى سحب جثة الدولفين إلى المنطقة الشاطئية، وفي ظل صعوبة تحنيطه جرى دفنه في مدفن صحي.

يذكر أن شواطئ البحر الأحمر، شهدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، نفوق عدد من الدلافين بالإضافة إلى العثور على حيوان ذكر لعروس البحر المهدد بالانقراض نافقا على أحد شواطئ مرسى علم، بسبب اصطدام بأحد محركات لنش سياحي، ما أدى إلى إصابته ونفوقه.

كما جرى العثور على سرب نافق من 11 دولفين، من نوع ذي الأنف الزجاجي غير النادر في نفس المنطقة، حيث أثبت التقرير الأولي لفحص أسماك الدولفين نفوقها وتحلل أنسجتها وصعوبة توجيهها لأحد المراكز البحثية.