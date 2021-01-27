وفد أمني روسي يتفقد الإجراءات الأمنية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ غدا

يبدأ وفد أمني روسي الجنسية غدا الخميس، تفقد الإجراءات الأمنية بمطاري شرم الشيخ والغردقة، للإطلاع على آخر الإجراءات الأمنية والسلامة المتبعة، داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الحجر الصحي لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات، إن الوفد يصل مساء اليوم الأربعاء، على الطائرة الروسية القادمة من موسكو، ويضم الوفد 10 أعضاء، وسوف ينقسم الوفد إلى مجموعتين، الأولى تتوجه إلى مطار الغردقة الدولي صباح غد الخميس، لينضموا للمجموعة الأولى التي وصلت بالفعل، والمجموعة الثانية تتوجه إلى مطار شرم الشيخ الدولي، لتنفيذ نفس المهام.

وأضافت المصادر أن المجموعتين تفتشان خلال تفقدهما لمطاري الغردقة وشرم الشيخ، على الركاب والحقائب ومتابعة تأمين وجبات الطعام، منذ لحظة إنتاجها وحتى وصولها للطائرات، ومتابعة أسوار المطارين وكاميرات المراقبة، وأنظمة تأمين المهبط والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات، والمراجعة المستمرة للعمال المنوط بهم الخدمة داخل الدائرة الجمركية، وعلى متن الطائرات، وكذلك جاهزية السيور وعدم وجود أي مخلفات، تعوق عمليات الإقلاع والهبوط ضمن إلاجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

ومن المقرر طبقا لمصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن الوفد سيعقد لقاء مع قيادات الوزارة، وذلك قبل رفع تقريرهم النهائي إلى سلطة الطيران المدني الروسية، تمهيدا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف حركة الطيران والسياحة بين البلدين، وعرض نتائج التقرير الروسي على السلطات الروسية هناك.