«غادة علي»: تنسيقية شباب الأحزاب تمكين فعلي وليس ديكورًا

قالت النائبة غادة علي، عضو البرلمان، إن تنسيقية شباب الأحزاب، تمثل تمكين الشباب الفعلي وليس الديكور، وبدأنا أثناء إحدى المؤتمرات الشبابية التي تحدث فيها الشباب أمام الرئيس، ولفت إنتباه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة التنسيقية وأراد أن تستمر التنسيقية وهذه كانت إشارة البدء وتم استمرار التنسيقية التي تضم عددًا كبيرًا من السياسيين المعارضين والمستقلين والمنتمين إلى أحزاب مختلفة، وبدأ هذا الأمر منذ سنتين ونصف، مبينة أن المجموعة التي وقفت أمام الرئيس تعبت كثيرًا جدًا وقدموا مجهودات شديدة في ثورتي 25 يناير و30 يونيو وتابعت: «أنا من أسرة متوسطة عافرت عشان أتشاف بمجهودي وقدمت وأنا معرفش أي حد وأنا دكتورة في جامعة القاهرة وكنت بحفر في الصخر».

وأضافت «علي» خلال استضافتها في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية MBC مصر، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن عدم مسئولية أي وزير يعرضه للإعفاء من منصبه، ونحن نشاهد الافتتاحات بشكل سريع والجميع يحاول اللحاق بسرعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يريد أن يحقق نقلة ملموسة دائمًا للمواطن المصري موضحة أن التنسيقية تتحرك بشكل متوائم من أجل تحقيق مصلحة الدولة.

ومن جانبها قالت النائبة هدى عبد الستار، إنها تحاول توفير إحتياجات ذوي الهم، فهم قادرين على المشاركة ويجب أن يتم النظر إليهم وإعطاءهم دور أكبر، والدورة البرلمانية الحالية يوجد بها زخم كبير وعمل متواصل من الصباح إلى المساء من أجل إشعار المواطنين بالدور الذي يقوم به البرلمان، وبدأنا بالصندوق الخاص بالشهداء مشيرة إلى أن أعضاء التنسيقية يقومون بمناقشة الموضوعات قبل أن يتم طرحها في البرلمان ويستعينوا بمركز دراسات خاص.