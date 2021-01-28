اتهام عامل بإلقاء طفل من أعلى مدرسة: طلع يجيب الكورة من فوق

اتهم والد طفل بمدينة أخميم بسوهاج، عامل بمدرسة ابتدائي تابعة للتربية والتعليم، بإلقاء ابنه من الطابق الثاني للمدرسة عندما صعد إليها ليحضر كرة استقرت فوق سطح المدرسة، مما نتج عنه إصابته بكسور متفرقة بالجسم واستدعى إجراء عملية جراحية له وتركيب شرائح ومسامير.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو سجلته كاميرات مراقبة مجاورة للمدرسة للحظة سقوط الطفل من أعلى سطح المدرسة، وتجمع الأهالي عقب ذلك وتم نقل الطفل للمستشفى للعلاج.

واتهم والد الطفل، في محضر رسمي بمركز شرطة أخميم، العامل بالمدرسة بإلقاء ابنه من الطابق الثاني عندما ذهب ليحضر الكرة من المدرسة.

من جانبه، قال ماهر عبد الخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن الواقعة حدثت منذ 3 أيام، لافتا إلى أن الواقعة غير صحيحة كما جاء في اتهام والد الطفل، مؤكدا أن مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون كرة القدم، في الشارع وأثناء اللعب استقرت الكرة فوق سطح المدرسة.

وأضاف أن طفلين صعدا إلى سطح المدرسة لإحضار الكرة فسقط أحدهما في الشارع أثناء إحضارها، مؤكدا أن العامل بمدرسة العمري الابتدائية، خرج من المدرسة على صوت الارتطام، والتحقيقات التي أجرتها مديرية التربية والتعليم أثبتت أنه لم يرتكب واقعة إلقاء الطفل في الشارع، وأن الطفل سقط أثناء احضاره الكرة.

وأوضح أن والد الطفل حرر محضرا في مركز الشرطة واتهم العامل بإلقاء ابنه من المدرسة، وأن النيابة العامة تولت التحقيقات في الواقعة وأمرت بحبس العامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لافتًا إلى أن المدرسة بناء قديم ومن المباني المؤجرة من الأهالي لمديرية التربية والتعليم.