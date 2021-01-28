حارس منتخب اليد: كنا نازلين نكسب مش علشان أداء مشرف

قال الكابتن محمد عصام الطيار، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، إن الفريق المصري سعي بكل ما أوتي من قوة لتحقيق الفوز في مباراة الأمس، والتي جمعته مع منتخب الدنمارك المصنف أول عالميا، حتى ظهر اللاعبون طيلة أشواط المباراة في حماس وسعيا وراء الفوز: «كنا نازلين نكسب مش نازلين علشان نكون أدينا أداء مشرف».

الرميات الترجيحية في كرة اليد من شأنها قلب موازين أي مباراة

وأضاف «الطيار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن ضربات الترجيحية في كرة اليد من شأنها قلب موازين أي مباراة رأسا على عقب، وهي تعتمد على الحظوظ بشكل أكبر بكثير من الضربات الترجيحية في كرة القدم: «حظ حظ بقي».

مش نهاية إننا وصلنا سابع عالم

وأوضح أن المنتخب المصري سيسعي للظهور في أولومبياد طوكيو بشكل أفضل مما كان عليه في بطولة كأس العالم لكرة اليد، حيث أن لاعبي والفريق الفني للمنتخب المصري بات ذا إصرار أكبر للوصول إلى نجاح جديد في الأولمبياد المقبلة: «مش نهاية إننا وصلنا سابع عالم، وأوعدكم إن الصورة اللي شوفتوها من منتخب مصر خلال المونديال ستكون كما هي وأفضل في الأولمبياد».

وتغلب المنتخب الدنماركي على المنتخب المصري لكرة اليد في ربع نهائي كأس العالم بعد الوصول لضربات الجزاء بعد انتهاء المباراة بفوز بطل العالم بنتيجة 39-38، ونجح المنتخب المصري في تقديم مباراة كبيرة أمام الدنمارك بطل العالم خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد المقام بمصر في المباراة المثيرة التي جمعت المنتخبين على صالة ستاد القاهرة الدولي.