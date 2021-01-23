منتخبات كرة اليد تزور الأهرامات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

استقبلت منطقة آثار الهرم عددا من منتخبات كرة اليد المشاركة في النسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير.

وقد حرص أعضاء منتخبات كل من أيسلندا، والجزائر، وأوروجواي لكرة اليد على زيارة منطقة أهرامات الجيزة ومشاهدة تمثال أبو الهول، حيث التقطوا العديد من الصور التذكارية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة، وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار تحرص على الاستفادة من استضافة مصر لهذه البطولة للترويج للمقاصد السياحة المصرية، حيث نظمت العديد من الزيارات للمناطق السياحية والأثرية. وقد زار أعضاء منتخبات فرنسا، وسويسرا، واليابان، وألمانيا والكونغو منطقة الأهرامات وقد نشروا صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مما يعد خير دعاية للترويج والتنشيط السياحي للمقاصد المصرية وأن مصر بلد آمن للسفر مما يزيد من ثقة السياح الوافدين لها.