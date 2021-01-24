لميس الحديدي: «أحمد الأحمر ميسي كرة اليد ورمانة ميزان المنتخب»

هنأت الإعلامية لميس الحديدي، المنتخب الوطني لكرة اليد، بعدما تأهل إلى دور الثمانية لبطولة العالم التي تستضيفها مصر حتى نهاية الشهر الجاري، قائلة إن المنتخب قدم ملحمة ضد نظيره السلوفيني، وتعادل معه في نهاية المباراة، بعدما تخل عنه بفارق 6 أهداف، مستطردة: «الشباب أصروا وقدروا يتعادلوا ويتقدموا، لكن المنتخب السلوفيني تعادل في الثواني الأخيرة، وهذه هي المرة الثانية التي نصعد فيها إلى نفس الدور».

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن أفضل نتيجة في تاريخ المنتخب الوطني هي الحصول على المركز الرابع في البطولة عام 2001.

وتابعت: «الشباب كلهم كانوا رجالة، الطيار حارس مرمى رهيب، استطاع صد صواريخ، وأحمد الأحمر لعب المباراة وهو مصاب وكان رمانة الميزان، هو ميسي بتاع كرة اليد، ولدينا أيضًا يحيى وسيف الدرع، ويحي خالد الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم».

وأردفت: «كلهم كانوا رجالة، ولم يستسلموا لفارق الأهداف، وكلنا كنا قاعدين في المحطة بنسقف وبنتفرج ومتحمسين، وكل المصريين كانوا بيتفرجوا على المنتخب، إحنا شعب بنحب الرياضية وبنحب بلدنا وبنشجع فرق بلدنا بحماس شديد».

وأشارت، إلى أن المنتخب السلوفيني كان قويا للغاية ولعب لاعبوه بعنف، لكن منتخبنا استطاع التعادل معه والتأهل إلى الدور التالي بعد الفوز على روسيا وبيلاروسيا ومقدونيا وتشيلي: «قعدنا 18 دقيقة لا نحرز أهدافا لكننا استطعنا التعادل ثم التقدم، لكن سلوفينيا تعادلت، وتتبقى مباراة السويد وروسيا لتحديد أول وثاني المجموعة، ولا نتمنى مواجهة الدنمارك بطل العالم».