منها تركها عند البقال.. 14 سببا لإلغاء بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن سبب جديد لشطب بطاقة التموينية، وهي ترك البطاقة عند بقالي التموين، بالإضافة لأسباب أخرى يمكن أن تؤدى لإلغاء بطاقة التموين.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية، تستعرض جريدة «الوطن» أسباب شطب بطاقة التموين، وحرمان الأسر من الحصول على الخدمات التموينيه..

أسباب شطب بطاقات التموين

وفقًا لآخر بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن ترك بطاقات التموين عند البقالين التموينين ومنافذ مشروع جمعيتي، يؤدى إلى شطبها واعتبار الأسرة غير مستحقة للحصول على الدعم.

وشددت الوزارة على أن هناك حملات يومية من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة لاكتشاف البطاقات المتروكة، مطالبة الأفراد بضرورة بالتعامل الشخصي مع الخدمات التموينية المطروحة على بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

أسباب أخرى لإلغاء بطاقة التموين كالآتي:

في حالة تقديم مستندات أو أوراق أو بيانات خاطئة في مستندات رسمية، يؤدى لإلغاء بطاقة التموين.

وتضمنت شروط تحديد غير المستحقين أن يكون استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات.

أن تمتلك الأسرة أكثر من 3 سيارات خاصة.

أن تمتلك الأسرة بعض الأوعية الادخارية أكثر من 200 ألف جنيه في المؤسسات المصرفية.

أن تكون قيمة الضرائب على الراتب أو العقارات للأسرة، أكثر من 100 ألف جنيه.

أن تمتلك العائلة سيارة فارهة أحدث من عام 2013.

أن تملك الأسرة حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.

أن تكون فاتورة المنتجات المستوردة من الخارج، تكون جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.

استهلاك التليفون المحمول للأسرة أكثر من 800 جنيه.

مصاريف مدارس الأبناء للأسرة أكثر من 50 ألف جنيه.

راتب الأسرة في العمل الحكومي أكثر من 15 ألف جنيه.

الأسرة التي لديها مهنة عليا.