كل ما تريد معرفته عن استخراج بطاقة التموين للمصريين في الخارج

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على وصول الدعم لمستحقيه، ليس فقط المصريين المقيمين في مصر، بل للمصريين في الخارج أيضا، الذين كانوا يمتلكون بطاقات تموينية قبل السفر، إذ يمكنهم تشغيلها بشروط، وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا من الشروط لإعادة تفعيلها مرة ثانية بعد عودتهم من الخارجوي.

وترصد السطور التالية، الشروط التي يتبعها المصري في الخارج لاستخراج بطاقة تموينية دعم جزئي لسفر رب الأسرة إلى الخارج، كما يلي:

- صورة البطاقة العائلية أو الرقم القومي.

- البطاقة التموينية.

- أي مستند يثبت تاريخ السفر.

- المسافرون بالخارج يجب عليهم إخطار وزارة التموين بسفرهم لمدة تزيد على 6 أشهر، لإيقاف صرف البطاقة بشكل مؤقت خلال الفترة التي يقضيها خارج الدولة، ويحصل بموجب الإخطار على إيصال.

- قرار إيقاف الصرف للفرد وليس للبطاقة كلها، أي باقي أفراد البطاقة يتم الصرف لهم شهريا بشكل طبيعي للسلع والخبز.

- عدم إخطار المصري المسافر بالخارج، وزارة التموين بسفره لمدة تزيد عن 6 أشهر، يعرض نفسه للحذف النهائي من البطاقة.

- يتجه المواطن المسافر في الخارج، إلى مكتب التموين مرة أخرى ومعه الإيصال وصورة من جواز السفر، ويعود للبطاقة التموينية بموجب العودة الرسمية، ويصرف التموين بشكل طبيعي من الشهر التالي.

وحال عدم توافر الشروط التي وضعتها وزارة التموين لأصحاب البطاقات التموينية المهاجرين إلي الخارج، والعاملين بالخارج، والمتوفين، والمكررين على أكثر من بطاقة تموينية، سيتم إلغاء بطاقاتهم نهائيًا، حسب ما أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتعاونت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارح، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، لحل المشكلات الخاصة بأسر العاملين المصريين في الخارج، والمتعلقة بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، وجرى الاتفاق على تمكين الزوجة من إضافة أبنائها على بطاقات التموين وفق القواعد والشروط المنظمة لهذا الشق، دون الإلزام بوجود الزوج في مصر خلال عمليات التسجيل.