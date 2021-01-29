رسلان: المطالب الأمريكية بشأن ليبيا تكشف مطامع أردوغان

قال أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان السابق، إن الموقف الأمريكي الأخير من الأحداث في ليبيا، كشف الموقف التركي وأطماع أردوغان في ليبيا وثروات شق المتوسط، مؤكدا أن الموقف الأمريكي الأخير يتطابق تماما مع الروية المصرية بسرعة الحل السياسي.

وأضاف النائب السابق، أن محاولات التدخل الأمريكية في الشأن المصري مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة لم تحقق أهدافها، وهي تستهدف الدور المصري المتزايد، لأن هناك خوفا أمريكيا من تعاظم الدور المصري إقليميا ودوليا، خاصة في شرق المتوسط و ليبيا، إضافة إلى الإنجازات التي يحققها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي أشبه بالمعجزات.

وأشار «رسلان»، إلى الدور الذي قامت به مصر في شرق المتوسط، وفرض رؤيتها وهيمنتها على الملف الليبي، إضافة إلى نجاح البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي هو السبب الأساسي في القلق الأمريكي الشديد من استعادة مصر مكانتها، وأوضح أن الاستهداف الأمريكي لمصر، ليس بغرض حماية حقوق الإنسان، بل هو متعمد لمحاولة بسط الهيمنة الأمريكية وتحقيق مصالحها في المنطقة.

وكان قد أعلن القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الخميس، أنّ بلاده تطلب من تركيا وروسيا الشروع فوراً في سحب قواتهما من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة.

وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، «نطلب من الأطراف الخارجية كلّها، بما في ذلك روسيا وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فوراً».