زينب غريب تعلم حمو بيكا نطق كلمة «استشوار» والأخير: «ما خلاص فيه إيه»

حاولت الفنانة زينب غريب، تعليم مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعض الكلمات التي لا يتقن قولها، مثل «سشوار» و«إكستنشن»، وطلبت منه أن يردد ورائها هذه الكلمات، ولكنه فشل في قولها، وعندما كررت طلبها، قال لها: «خلاص فيه إيه إحنا قاعدين في المدرسة؟؟»

وقالت «غريب» في لقاء مع برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، الخميس، تعليقا على الفساتين التي ظهرت بها وأثارت جدلا واسعا في مهرجان الجونة: «واحد منهم الناس سموه الفستان البونبوني.. والتاني كان عامل زي الساحرة الشريرة».

وأضافت: «اللبس والفساتين أكتر وسيلة تعبر بيها عن نفسك، وكويس إني مطلعتش فلاحة ببلاص، والناس عمرها ما هتتجمع على ذوق واحد، ولكن الناس في الشارع بتسألني: بتعملي كدة ليه؟»

هذا، واستضاف برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، في حلقة الخميس كلا من: الفنانة زينب غريب، والفنان صلاح عبدالله، والفنان أوس أوس، ومطرب المهرجانات حمو بيكا.

وتحدث ضيوف البرنامج عن مسيرتهم الفنية، وحياتهم الشخصية، ورأيهم في الفن حاليا، حيث أكد الفنان صلاح عبدالله أنه ليس ضد أغاني المهرجانات رغم أنه لا يتابعها، وهو ضد المنع التام لهم، وهذه الفئة تصل إلى الجمهور، وبالتالي يجب أن يتم توجيهها، ومنعها من غناء الكلمات غير اللائقة.

وخلال الحلقة أدى ضيوف البرنامج عددًا من الأغاني، ومنها أغاني المهرجانات، ومنها «أنتي معلمة»، وغيرها من أغاني المهرجانات والأغاني الشعبية، أغنية «كماننا»، وأغنية «أنا أنا أنا دوعكي الزبال، إيدي كدا، والقُفة كدا، أشيلها إزاي»، كما أدى «بيكا» أغنية مهرجانات من كلمات الفنان صلاح عبدالله.