حمو بيكا: أنا بحب عمرو دياب بس عاوز أغني لـ عبده الإسكندراني

غنى المطرب حمو بيكا والممثل محمد أسامة الشهير بأوس أوس أغنية «كامننا» وهي الأغنية التي غناها النجم محمد فؤاد والفنان محمد هنيدي في فيلم «إسماعيلية رايح جاي».

وأوضح «بيكا»، في لقاء مع برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، الخميس، ردا على طلب المذيعة أن يغني أغنية للفنان عمرو دياب أنه يحب عمرو دياب لكنه يريد أن يغني للفنان عبده الإسكندراني.

وعلق «بيكا» على الزواج قائلا: «الجواز حاجة سكر بس أنا مش هعرف أقول حاجة غير كده أصلا»، وأشار إلى أنه يستطيع نطق كل الحروف بشكل صحيح لكن هناك بعض الكلمات لا يستطيع أن يقولها فهو ينطقها بشكل خاطئ أو لا ينطقها من الأساس مشيرا إلى أن اسم لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو لا يستطيع نطقه ويقول عليه «نينردوا».

وتستضيف قناة MBC مصر الفنان حمو بيكا والممثل القدير صلاح عبد الله والممثل محمد أسامة الشهير بأوس أوس والفنانة زينب غريب، وحكى النجوم عن حياتهم الشخصية وبدايتهم الفنية، حيث أشارت غريب إلى أن الجمهور ينتقدها بسبب جرأتها ولكن هذا الأمر يعبر عن وجهة نظرها.

من جانبه أوضح الفنان صلاح عبدالله أنه لا يمانع غناء المهرجانات، مشيرا إلى أن كل المطربين الشعبيين كان يعترض عليهم الجمهور في بدايتهم، ولكن بعد ذلك الأمر يمر ويصبح متداولا، مشيرا إلى أنه عمل من قبل مع الفنان الراحل حسن الأسمر وكان يحب صوته.