القمر يتعامد على الكعبة المشرفة في منظر بديع لأول مرة خلال 2021

تشهد الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، ظاهرة تعامد القمر على الكعبة في التعامد الأول لعام 2021، حيث يتعامد القمر على الكعبة المشرفة بالتزامن مع وقوعه في طور البدر.

وقالت الجمعية الفلكية في جدة، إن القمر وصل لحظة البدر المكتمل بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 10:16 مساء الخميس، بتوقيت السعودية، ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر .

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن ذلك تبعه وصول القمر لحظة التعامد عند الساعة 12:43:34 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، وكان على ارتفاع (89.57.46 درجة) وقرصه مضاء بالكامل بنسبة (99.9 %) وعلى مسافة 381.125 كيلومتر، وبعد التعامد سيظل القمر مشاهدا في السماء لبقية الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الجمعة.

ونشرت دار الإفتاء المصرية صورة للكعبة المشرفة وقد تعامد عليها القمر وعلقت «الآن.. تعامد القمر علي الكعبة المشرفة.. اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وارزقنا زيارة قريبة».