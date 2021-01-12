رمضان عبدالمعز: آية قرآنية وحيدة نزلت على الرسول في الكعبة

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن الله أمرنا في القرآن الكريم، بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها، حين قال- عز وجل- في سورة النساء «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا»، مشيرا إلى أن تلك الآية الوحيدة التي نزلت على رسول الله محمد (عليه الصلاة والسلام)، داخل الكعبة المشرفة، بين كل آيات القرآن الكريم، مشددة أن الأمانة مسؤولية واجبة الأداء.

الله حدد المؤمنين الفائزين بالفردوس في 6 خصال

وأضاف «عبدالمعز»، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة «dmc»، أن الله سبحانه وتعالى ذكر 6 صفات للمؤمنين، في سورة حملت اسمهم وهي «المؤمنون»، لافتا إلى أن هؤلاء هم الذين سيفلحون في آخرتهم، وسيرثون الفردوس ويخلدون بها، والتي تعد أعلى درجة بالجنة، موضحا أن الصفة الخامسة بهؤلاء المؤمنين، تتمثل في رعايتهم للأمانة، أيا كان نوعها فالزوجة أمانة، وكذلك أولادنا، وصلاتنا وأوامر الله، والوطن والبلد والجار، وحتى الشارع والرصيف والشجر المتواجد بالشارع.

العصفور اللي قتلته غلاسة هيحاسبك يوم القيامة

وتابع الداعية الإسلامي، «وكذلك العصفور الطائر في الهواء أمانة عليك، فمن يقتل عصفور عبثا أو (غلاسة منك كدا)، هذا العصفور سيأتي يوم القيام ليحاج قاتله أمام الله، بعد أن قتله عبثا، دون أن يكون في قتله فائدة تعود عليه».

وواصل «الكلمة التي تخرج من فم الإنسان، مسؤولية كبيرة أيضا، ويجب أن ينتبه لها، لأنها سنُسأل عنها أمام الله يوم القيامة، ولهذا نطلب من الله أن يغفر لنا ما زلت به ألسنتا، داعيا الله أن يعني كل مسؤول عن أداء مسؤليته وأمانته».

وعن الصفات الست للمؤمنين الفالحين، أوضح أن القرآن الكريم حددهم في آياته القرانية التي تقول: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۝ وَالَّذِينَ هُم ْعَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُروجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۝ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُون َ۝ وَالَّذِينَ همْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۝ أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ»، داعيا أن يحاول جميع المسلمين أن يتصفوا بصفاتهم.