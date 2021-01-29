سفير الدنمارك لـ«الوطن»: مباراة مصر من أكثر مباريات كرة اليد إثارة

أعلن سفير الدنمارك بالقاهرة، سڤيند أولينج، أن مباراة منتخبي مصر والدنمارك التى أقيمت، أول أمس، فى بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا فى مصر، كانت واحدة من أكثر مباريات كرة اليد إثارة على الإطلاق.

وقال السفير فى تصريحات لـ «الوطن»: «المباراة كانت تميل فى كثير من اللحظات إلى مصر».

وتابع: «لدى أعمق احترام للفريق المصرى الرائع، ولا سيما يحيى عمر لأنه لاعب مثير للإعجاب وقاتل بانضباط وقوة ليجلب مصر فى حدود ملليمترات من تحقيق النصر».

وواصل «على الجانب الدنماركى، نشعر جميعًا بالرهبة من حارس المرمى نيكلاس لاندين الذي تصدى للعديد من المحاولات المصرية البارزة»، مضيفاً، «آمل أن يكون الأداء الرائع للمنتخب المصرى مصدر إلهام لأصغر المصريين لبدء لعب كرة اليد».

يذكر أن منافسات نصف النهائى سوف تقام اليوم الجمعة، حيث يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره السويدي، بينما يصطدم المنتخبان الإسباني والدنماركي، في مواجهتين تحتضنهما صالة ستاد القاهرة الدولي.

واحتل المنتخب المصري المركز السابع في بطولة العالم، بعد خسارته الدرامية أمام نظيره الدنماركي في الدور ربع النهائي، حيث تنص لوائح البطولة على ترتيب المنتخبات التي ودعت الدورين الرئيسي وربع النهائي تبعًا للنقاط وفارق الأهداف بالدور الرئيسي.

حيث حسمت منتخبات الدنمارك وإسبانيا وفرنسا والسويد تأهلهم إلى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد والمقامة في مصر حتى 31 من شهر يناير الجاري.

السويد: توج المنتخب ببطولة العالم 4 مرات سابقة ليأتي في المركز الثاني من عدد الألقاب وكان آخرهم في نسخة 1999 التي أقيمت في مصر.

إسبانيا: توج الماتادور بلقب بطولة العالم مرتين من قبل آخرها عام 2013 وكانت على حساب الدنمارك، ويشارك الفريق في البطولة الحالية بصفته بطل أوروبا.

الدنمارك: توج الفريق بلقب بطولة العالم مرة واحدة فقط وكانت النسخة الماضية في 2019.

تقام بطولة العالم في مصر للمرة الثانية بعد استضافة نسخة 1999 والتي توج بها المنتخب السويدي.