أعد تشغيل بطاقتي مرة أخرى يا وزير التموين

لدي بطاقة تموينية، صدرت في شهر مارس عام 2018، وكنت أصرف بها المقررات التموينية لشخص واحد فقط، ثم دون أي مقدمات، فوجئت بتوقف البطاقة في ديسمبر الماضي، وحرمت من صرف المقررات التموينية التي كنت أصرفها كل شهر، ودون أي سبب معلن، وكلما توجهت إلى مكتب التموين لأشكو من توقف البطاقة يأتي الرد: «هتشتغل لوحدها»، وحتى الآن لم تعد بطاقتي للعمل مرة أخرى.

أناشد السيد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، توجيه المسؤولين في مكتب تموين العزبة الغربية التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إعادة تشغيل بطاقة التموين الخاصة بي مرة أخرى.

محمد عبدالنبي عبدالقادر