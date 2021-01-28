بريد الوطن.. حاء وباء

الحاء منك حلالٌ واحتلالٌ وفرح

رغم المجون والسكون والقُرح

الحاء فيك يا عمرى حياة

تتبعها باءٌ هى بوابة الأمل

وبيت النجاة

حرفا الحاء والباء دوامة كبرى

تجمع الكل فى قبضتها

وما أصل المنتهى

الذكريات لاذعةٌ

لكنها، فخ عتيق

أدرك جيداً فحواه

الحاء يا أنا حد وحدبٌ

نحو الحقيقةِ

دون آه

أسماء عبدالخالق

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