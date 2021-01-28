رئيس التحرير

محمود مسلم

بريد الوطن.. حاء وباء

كتب:

بريد الوطن
10:07 م | الخميس 28 يناير 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

الحاء منك حلالٌ واحتلالٌ وفرح

رغم المجون والسكون والقُرح

الحاء فيك يا عمرى حياة

تتبعها باءٌ هى بوابة الأمل

وبيت النجاة

حرفا الحاء والباء دوامة كبرى

تجمع الكل فى قبضتها

وما أصل المنتهى

الذكريات لاذعةٌ

لكنها، فخ عتيق

أدرك جيداً فحواه

الحاء يا أنا حد وحدبٌ

نحو الحقيقةِ

دون آه

                                                      أسماء عبدالخالق 

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com

اقرأ المزيد:

بريد الوطن.. شقة ضمن أصحاب الحالات القاسية يا وزير الإسكان

بريد الوطن.. صف النمل وحادث الطريق الزراعي(قصة قصيرة)

بريد الوطن.. مشاكلنا المستعصية ومحافظ أسيوط

بريد الوطن.. بين طول الأناة واللا مبالاة

بريد الوطن.. بطاقة لأسرة مُعدمة بشكل عاجل يا وزير التموين

بريد الوطن.. وتبقى مصر

بريد الوطن.. مصر والنموذج التعليمى

بريد الوطن.. ونريد يوسف

بريد الوطن.. إلى محافظ الجيزة الإنسان

بريد الوطن.. وجِّه بتدعيم «كباس» الجمالية يا وزير الإسكان