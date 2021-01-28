بريد الوطن.. حاء وباء
كتب:
بريد الوطن
10:07 م | الخميس 28 يناير 2021
صورة تعبيرية
الحاء منك حلالٌ واحتلالٌ وفرح
رغم المجون والسكون والقُرح
الحاء فيك يا عمرى حياة
تتبعها باءٌ هى بوابة الأمل
وبيت النجاة
حرفا الحاء والباء دوامة كبرى
تجمع الكل فى قبضتها
وما أصل المنتهى
الذكريات لاذعةٌ
لكنها، فخ عتيق
أدرك جيداً فحواه
الحاء يا أنا حد وحدبٌ
نحو الحقيقةِ
دون آه
أسماء عبدالخالق
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