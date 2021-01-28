بريد الوطن.. شقة ضمن أصحاب الحالات القاسية يا وزير الإسكان

حتى عام 2004 كنت أسكن فى شقة والدتى بمنطقة الحطابة التابعة لقسم الخليفة بالقاهرة أنا وزوجى وأولادى، وفى ذلك العام صدر قرار هدم للطابق الرابع الذى تقع فيه الشقة، وفوجئت بطردى وأسرتى إلى الشارع دون أى مقدمات، وحتى هذه اللحظة، وطوال 16 عاماً ونحن فى الشارع، نقيم فى شقة مستأجرة طبقاً لقانون الإيجار الجديد فى منطقة شبرا الخيمة، ولم نحصل على أى وحدة سكنية ضمن الحالات القاسية أو حالات الإخلاء الإدارى كما يحدث فى مثل تلك الظروف، نناشد السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان التكرم بمنحنا وحدة سكنية ضمن الوحدات التى تخصصها الوزارة لأصحاب الحالات القاسية.

دعاء يوسف إبراهيم - شبرا الخيمة - القاهرة

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