وجه بحل مشكلتنا مع منطقة آثار البحيرة يا دكتور عناني

أقمنا منزلا منذ عام 1973، بقرية ديسيا التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، ويشهد على ذلك التصوير الجوي عام 1985، وقامت الدولة مشكورة بتوصيل الخدمات لنا من ماء وكهرباء، غير أنه في عام 1988 ضمت وزارة الآثار المنطقة كلها لشكها في وجود آثار بها، وفي عام 2010 صدر قرار المجلس الأعلى للآثار بالتنقيب والبحث بالقرية لبيان وجود آثار من عدمه، ونظرا للظروف التي مرت بها البلاد تأجل التنقيب إلى عام 2017، وبعدها صدر بيان بعدم وجود آثار بالقرية، ثم صدر قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية المنعقدة بتاريخ 19 نوفمبر 2018، بالموافقة على إخراج التل الأثري من عداد الأراضي الأثرية واخضاع الكتلة السكنية كإجراء احترازي، وقمنا بتقديم طلب إلى مدير عام منمطقة آثار البحيرة عن طريق الوحدة المحلية لقرية فيشا التابع لها قرية ديسيا محل سكني؛ راجيا موافقة هيئة الآثار على رخصة تعلية لمنزلي، من خلال الوحدة المحلية، وكان رد مدير عام آثار منطقة البحيرة أن هذا الطلب سيرسل إلى اللجنة الدائمة للآثار المصرية بالقاهرة للبحث والإفادة. وحتى الآن لم يتم البت في الطلب.

نناشد السيد الدكتور خالد العناني وزير الآثار بالنظر في شكوانا، وتوجيه المسؤولين بالوزارة لحلها.

صالح الحمد برغوت

المحمودية – البحيرة