أبرزها حجب الأفلام المسيئة للرسول.. حصاد مجلس الدولة في أسبوع

شهدت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة عددا من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدرت عددا من الفتاوى والأحكام، تعرض «الوطن» أبرزها فيما يلي:

مجازاة معلمة أظهرت فرحتها بالأعمال الإرهابية

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ومحسن منصور نائبي رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقدم من المعلمة «و.م.أ» بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بدكرنس محافظة الدقهلية، لأنها أظهرت الفرحة والشماتة عند حدوث أية عمليات إرهابية يستشهد فيها جنود أو ضباط من رجال القوات المسلحة أو الشرطة وعاقبتها بخصم عشرين يوما من راتبها.

وأكدت المحكمة أن الشماتة في شهداء الوطن من رجال الجيش أو الشرطة مفسدة لتعاليم الأديان ومجلبة للشر والآثام، وأن الشهيد يعد حاميا لشرف وكرامة الأمة المصرية التي تصون لها الدستور، والإسلام نهى عن فعل الشماتة.

وذكرت المحكمة أن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أحاط بأدلة الاتهام المنسوب إلى الطاعنة «و.م.أ» المعلمة بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بدكرنس محافظة الدقهلية بأنها تظهر الفرحة والشماتة عند حدوث أية عمليات إرهابية يتم فيها استشهاد جنود أو ضباط من رجال القوات المسلحة أو الشرطة من خلال الشهود الذين اطمأنت المحكمة لشهادتهم.

رفض طعون إلغاء قرارات دمج النقابات الفرعية بـ«المحامين»

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الطعون المقامة من محمد حسن والسيد فايق المحاميان، والتي يطالبون فيها بوقف إعلان نتيجة وإلغاء قرار دمج نقابة المحامين الفرعية شرق وغرب بالإسكندرية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق برفض دعوى وقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.

اختصمت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحاميان، وحملت رقم 12733 لسنة 75 قضائية، رجائي عطية نقيب المحامين بصفته.

وقالت الدعوى إن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.

عدم قبول دعوى وقف قنوات المهرجانات على «يوتيوب»

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منذ قليل، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بوقف جميع القنوات عبر موقع يوتيوب التي يُبث عليها أغاني المهرجانات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 28291 لسنة 74 ق، كلا من وزير الإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم.

وأوضحت الدعوى أن نقيب الموسيقيين أصدر بيانا جاء فيه، أنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ«مستمعى الغريزة»، وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف.

حكم قضائي بحجب الأفلام المسيئة للرسول من «يوتيوب»

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم، في الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، المقامة من محمد حامد سالم السيد، ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته وآخرين، بإلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالامتناع عن حجب الروابط الإلكترونية المحملة على يوتيوب داخل مصر، والتي يُعرض عليها الفيلم المسيئ للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين رأفت محمد عبدالحميد، وأحمد جلال زكي، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار جورج فاروق سلامة مفوض الدولة.