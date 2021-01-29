دليل أفلام الأنيميشن في السينمات لخروجة مميزة في الويك إند

تعرض السينمات المصرية أفلاما مميزة ما بين الكوميدي والدراما والرعب والأنيميشن، وبعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح الموظفين إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، أصبحت الراحة الأسبوعين ثلاثة أيام، مما يجعل اليوم وغدا مناسب للخروج أو دخول السينما، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» دليل أفلام الأنيميشن في السينمات على النحو التالي:

The Legend of Hallowaiian

تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أصدقاء يكتشفوا لغز شبح مختبئ في كهف قديم سري، مما يجعلهم يطلقون سراح سر قديم في هذا الكهف.

أبطال الفيلم فانيسا ويليامز، مارك هاميل، تيا كاريرا، نواه شناب، مارك داكاسكوس، تيلور جريبز، والمخرج شون باتريك أوريللي.

الفيلم يُعرض في سينمات صن سيتي، سينما أمريكانا بلازا، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما بندر المعادي، سينما بوينت 90، سينما بورتو كايرو، سينما نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مول، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما داندي مول، سينما جولف سيتي، سينما جلاكسي سينبلكس مول العرب، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.

Soul

تدور أحداث الفيلم حول فنان يعاني من فقدان الشغف، وبعد تعرضه لحادث تنتقل روحه لجسد آخر، ويبحث عن حل بمساعدة روح تحاول تذكر الماضي للعودة لجسده.

أبطال الفيلم جيمي فوكس، تينا فاي، كويست لوف، دافيد ديجز، فيليشيا رشاد، جون راتزينبيرجر، والمخرج بيتي دوكتر ومايك جونز.

الفيلم يعرض في سينمات صن سيتي، سينما أمريكانا بلازا، سينما بوينت 90، سينما سيتي ستارز، سينما نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مول، سينما جولف سيتي، سينما كايرو فيستفال، سينما فوكس سيتي سنت، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.

The Croods: A New Age

تدور أحداث الفيلم حول عائلة كرود التي تعود من جديد وتعيش في عصور ما قبل التاريخ للمشاركة في مغامرة جديدة، ويدخلون في تحد جديد أمام أسرة بيترمان الذين يدّعون التفوق عليهم.

أبطال الفيلم نيكولاس كيدج، رايان رينولدز، إيما ستون، كاثرين كينر، ليزلي مان، بيتر دينكلاج، والمخرج جول كراوفورد.

الفيلم يُعرض في سينمات سيني بلكس جرين بلازا، أمريكانا بلازا، سينما مدينتي، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما كايرو فيستفال، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما فوكس مول مصر.