أفلام جديدة في السينمات هذا الأسبوع.. اختر فيلمك المفضل

تعرض السينمات المصرية أفلام جديدة ما بين الرعب والأنيميشن والتشويق، وتقدم "الوطن" في التقرير التالي نبذة عن هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار الفيلم المفضل لك، على النحو التالي:

Death of Me

تدور أحداث الفيلم حول رجل وامرأة يستيقظوا ليجدوا أنفسهم لا يتذكروا شئ عن الليلة الماضية، بعد تناول الكثير من الخمور، لكن تظهر أشرطة الفيديو تورطهما في أحداث غامضة.

أبطال الفيلم ماجي كيو، لوك هيمسورث، اليكس إيسو، كيلي بي. جونز، والمخرج دارين لين بوسمان.

Captain Sabertooth And The Magic Diamond

تدور أحداث الفيلم حول اثنين من القراصنة الشباب يحاولا البحث عن شقيقهم الضائع، ويواجه الكابتن سيبورث الكثير من التحديات، عندما يبدأ رحلته للعثور على الماس السحري المفقود.

أبطال الفيلم شيري هايوجن سيدنس، جون أوجاردن، إيدا ليونورا فاليستراند، تروند فاوسا، والمخرج راسموس ايه. سيفريتسن.

Legacy of Lies

تدور أحداث الفيلم حول عميل سابق يعود للتجسس، لكشف الحقائق المروعة التي تجريها أجهزة سرية شديدة الخطورة، والتي نفذت العديد من العمليات الغامضة.

أبطال الفيلم سكوت أدكنز، أونر كنيفسي، أندريا فاسيليو، مارتن ماكدوجال، والمخرج أدريان بول.

كما تعرض السينمات أفلام أخرى وهي You're Not Alone ، The Croods: A New Age، Dreamland ، Mosley ، خان تيولا، The Rising Hawk، Fatman ، Hard Kill، Target Number One ، Becky.