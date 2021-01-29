الوفود الأمنية الروسية تواصل أعمالها بمطارات شرم الشيخ والغردقة

واصلت الوفود الأمنية الروسية أعمالها في متابعة ومراجعة كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية بمطارات شرم الشيخ والغردقة الدوليين، لليوم الثاني.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار الغردقة الدولى، أن الوفد الأمني الروسي، يتفقد الإجراءات الأمنية بالمطار، ويستمر لمدة أسبوع وأن الوفد بدأ في الاطلاع على الإجراءات الأمنية والسلامة المتبعة، داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين أمتعة المسافرين، وإجراءات تأمين الركاب والمسافرين والسائحين، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم.

الوفود الأمنية الروسية تراجع كل الإجراءات الأمنية والوقائية بالمطارين

وتتابع الوفود الأمنية أيضا، عملية تأمين وجبات الطعام، منذ لحظة إنتاجها وحتى وصولها للطائرات، ومتابعة أسوار المطارين ومدى فاعلية كاميرات المراقبة، وأنظمة تأمين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقار المحطات، ومراجعة مجموعات العمال المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية، وعلى متن الطائرات، وكذلك جاهزية السيور، وعدم وجود أي مخلفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط، وهي جميعا من الضوابط التي تقع ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات «الغردقة وشرم الشيخ».

الوفود الأمنية تواصل أعمالها بمطارات «شرم والغردقة»

وأكدت المصادر، أن الوفد الأمني الذي يضم 7 خبراء، تابع أيضاً الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، الذي تشرف عليه سلطات الحجر الصحي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتلتقى الوفود الأمنية، عقب انتهاء أعمالها بمطار شرم الشيخ الدولى والغردقة الدولي بمسؤولي وزارة الطيران المدني، وذلك قبل رفع تقريرهم النهائي إلى سلطات الطيران المدني في روسيا، تمهيدا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف حركة الطيران والسياحة بين البلدين، وعرض نتائج التقرير الروسي على السلطات الروسية لتقرير مصير عودة الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو ومطارات المدن السياحية وفي مقدمتها شرم الشيخ والغردقة.

وأوضحت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن القرارات الأخيرة المنشورة حول عودة رحلات الطيران الجوية الروسية لمصر، تخص الرحلات الجوية المنتظمة بين «موسكو والقاهرة»، مشيرة إلى أن عودة الرحلات الجوية بين موسكو والمدن السياحة «شرم الشيخ والغردقة» لم يصدر بعد، مؤكدة أن الوفد الأمني الروسي الذي يتفقد مطارات شرم الشيخ والغردقة الآن، سينتهي من زيارته التفقدية للمطارات الخميس القادم، وبناء عليه سيلتقي، بقيادات الطيران المدني، عقب الانتهاء من جولته، ثم يعقب ذلك تقديم تقرير جديد لوزارة النقل الروسية، لاتخاذ القرار المناسب، متمنية أن تعود السياحة الروسية لجميع مطارات المدن السياحة، وقي مقدمتها مطارات شرم الشيخ الدولى والغردقة الدولي.

روسيا تستأنف الطيران فبراير القادم مع زيادة عدد الرحلات المنتظمة إلى مصر

كانت روسيا أعلنت استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة إلى الخارج اعتباراً من الثامن من فبراير المقبل، كما قررت زيادة الرحلات المتوجه إلى مصر اعتباراً من هذا الموعد أيضا.

وكان مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بروسيا، أعلن أن الرحلات الدولية من مدن «أستراخان، وإيكاترينبرج، وإيركوتسك، وماخاتشكالا، ومينيراليني فودي، ونيجني نوفغورود، وبيرم وخاباروفسك» ستستأنف في 8 فبراير، مع زيادة عدد الرحلات المنتظمة إلى مصر بمعدل لا يزيد عن رحلة واحدة في الأسبوع من كل مطار.

وكانت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية نقلت عن بيان للمقر جاء نصه كالتالي : اعتبارًا من 8 فبراير، سيتم إستئناف الرحلات الجوية إلى الدول الأجنبية من المطارات الدولية في « أستراخان، وإيكاترينبرغ، وإيركوتسك، وماخاتشكالا، ومينيراليني فودي، ونيجني نوفغورود، وبيرم، وخاباروفسك".

وكان البيان ذكر أنه بقرار من المقر، اعتبارًا من 8 فبراير، سيتم زيادة عدد الرحلات المنتظمة إلى مصر من هذه المطارات الروسية بمعدل لا يزيد عن رحلة واحدة في الأسبوع من كل مطار.