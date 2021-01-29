بسبب كورونا.. إسرائيل تعتذر للإمارات بعد أكاذيب مسؤولة الصحة بتل أبيب

قدمت إسرائيل اعتذارا إلى الإمارات، بعد تصريحات لمسؤولة كبيرة في وزارة الصحة، تضمنت «ادعاءات كاذبة».

وكانت مديرة الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية، شارون ألروي برييس، ربطت بين السفر إلى دبي وزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تل أبيب.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن تل أبيب قدمت اعتذارا إلى دبي، أمس، بعد تصريحات المسؤولة.

وأدلت شارون ألروي برييس بتصريحاتها خلال حديث إلى مديري المستشفيات الإسرائيلية، صباح الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إن تصريح شارون ألروي برييس «مجرد مزحة فاشلة، ولا يعكس موقف حكومة إسرائيل».

واحتج عدد من الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي في فندق بالقدس، بعد عودتهم من خارج البلاد، بعنف ودمروا ممتلكات في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، على ما يبدو بسبب عدم تواجد مسؤول لإعفائهم من شرط البقاء في المنشأة التي تديرها الحكومة، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وتعود الواقعة عقب إخبار المسافرين الإسرائيليين في المطار، أن مسؤولا في وزارة الصحة الإسرائيلية سيقابلهم في فندق دان بانوراما في القدس، لكن لم يكن هناك أحد، ما أثار غضبهم، بحسب التقارير.

ووصل المسافرون العائدون من دبي في منتصف الليل، وكانوا غاضبين من عدم وجود ممثلين من وزارة الصحة الإسرائيلية، يمكنهم النظر في طلباتهم للإعفاء من شرط قضاء فترة الحجر الصحي، في منشأة تديرها الحكومة، والعزل في منازلهم بدلا من ذلك.

وظهر في مقطع فيديو رجل يقلب طاولة، بينما يكسر آخر الفاصل الذي نصب لحماية الموظفين من العدوى.

واعتقلت الشرطة في وقت لاحق، 5 أشخاص على صلة بالحادث للاستجواب، وكان المشتبه بهم من شمال البلاد، في العشرينات والثلاثينات من العمر.

وتم اعتبار الإمارات «منطقة خضراء» بعد توقيع الاتفاق، ما سمح بالسفر بدون الحجر الصحي بين البلدين، لكن أغلقت هذه الثغرة الشهر الماضي، وسط ارتفاع معدلات الإصابة في كلا البلدين.