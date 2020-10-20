الإمارات وإسرائيل تواصلات تعزيز التعاون

وصل، اليوم، أول وفد حكومي من الإمارات بعد إبرام اتفاق السلام في 15 سبتمبر الماضي، إلى إسرائيل لأجل بحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.

ويضم الوفد الإماراتي، وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، ووزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش.

وأعلن رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، آدم بوهلر، أمس، أن الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل، سيؤسسون صندوقا "لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاون الإقليمي".

وتبلغ قيمة صندوق التنمية الجديد، 3 مليارات دولار، وتم الكشف عنه مع وصول أول وفد رسمي إماراتي إلى إسرائيل.

وخلال الزيارة نفسها، تم الإعلان أيضا عن توقيع 4 اتفاقيات بين الإمارات وإسرائيل.

وأوضح وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، حميد الطاير، أن هذه الزيارة "ستعمق الفرص وتبادل الخبرات بين البلدين"، لافتا إلى أن الاتفاقيات مع إسرائيل تحمل العديد من الفوائد للجانبين.

وأضاف أن "التعاون الاقتصادي مع إسرائيل سيتحقق بشكل ملموس"، قائلا: "سنوقع اتفاقا حول الازدواج الضريبي مع إسرائيل".

وأكد الطاير التزام الإمارات بحرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال، مشددا على أن التعاون الاقتصادي مع إسرائيل سيتحقق بشكل ملموس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إنه سيتم فتح الأجواء بين الإمارات وإسرائيل وإلغاء التأشيرات بين البلدين.

وشددّ أيضا على أن الاتفاقيات التي يتم توقيعها بين البلدين خلال الزيارة، "ستصنع الأفضل للشعوب"، على حد زعمه.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيكون ثمة تعاون مع الإمارات في عدد من المجالات: "سنتعاون في الاستثمار حتى ننشئ بيئة اقتصادية تفيد كل المواطنين ورواد الأعمال وهم كثر في دولة الإمارات وإسرائيل".

وأضاف أن الإمارات وإسرائيل ستتعاونان في التكنولوجيا والصناعة من أجل خدمة الصحة والبيئة: "كل هذه الأشياء يريدها ويستحقها شعبا بلدينا".