«خارجية النواب»: دعوة أمريكا لإخراج المرتزقة من ليبيا تتلاقى مع جهود مصر

علق كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على مطالبة المندوب الدائم للولايات المتحدة في مجلس الأمن أمس الخميس، بضرورة خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا، خاصة التركية، بأن مصر لديها موقف واضح أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعلان القاهرة ومؤتمر برلين وهو توحيد المؤسسة العكرية الوطنية الليبية وخروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وبسط الجيش الوطنى الليبي سيطرته على كل بقاع ليبيا.

وأضاف كريم درويش أننا ندعم كل الجهود التي تتلاقى مع المواقف والجهود المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وتنفيذ شروط وإجراءات وقف إطلاق النار الذي تم في أكتوبر الماضي وفي مقدمته خروج المرتزقة والقوات الأجنبية وإطلاق عملية سياسية شاملة فى ليبيا وقد استضافت مصر العديد من جولات الحوار السياسية بين الإخوة الليبيين مؤخرا تكريسا لهذا الاتفاق كما أوفدت كبار المسؤولين لطرابلس.

ولفت رئيس خارجية النواب لأهمية امتثال تركيا لمقررات الاتفاق الليبي وللمطالبات الدولية وفى مقدمتها الأمريكية الأخيرة بسحب قواتها والمرتزقة الأجانب الذين جلبتهم لليبيا ليتولى الليبيون شؤونهم بأنفسهم بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وكان قد أعلن القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الخميس، أنّ بلاده تطلب من تركيا وروسيا الشروع فوراً في سحب قواتهما من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة.

وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، «نطلب من الأطراف الخارجية كلّها، بما في ذلك روسيا وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فوراً».