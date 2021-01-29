علاء الزهيري يفوز بجائزة «رجل التأمين» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت مؤسسة MENA IR، ومقرها لندن، الفائزين بجائزة أفضل عناصر التأمين على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واختارت لجنة التحكيم الأستاذ علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة gig للتأمين، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أفضل رجل تأمين على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد هذه الجائزة من أهم جوائز التأمين؛ إذ أنها تعتمد بالأساس على الإنجازات التي حققت خلال عام كامل، سواء في مجال التأمين أو إعادته.

وأعلنت المؤسسة اليوم، أسماء الفائزين كافة لجوائزها المختلفة، مثل أفضل «شركة تأمين، شركة إعادة تامين، شركة وساطة تأمين، رجل تأمين»، وغيرها.

وقد اجتمعت لجنة التحكيم عبر خاصية الفيديو كونفرانس عدة مرات، وأعلنت قائمة الفائزين في اجتماعها يوم 27 يناير الجاري.

وأعلن الاتحاد المصري للتأمين، وشبكة التأمين متناهي الصغر Microinsurance Network، اهتمام الجهتين بالشمول التأميني، والوصول للفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية، وجاري التحضير لعقد ورشة عمل افتراضية بالتعاون مع شبكة التأمين متناهي الصغر Microinsurance Network، وستكون أول ورشة عمل مقدمة من منصة الاتحاد SPI HUB، التي ستكون مسؤولة عن تقديم ورش عمل وندوات لزيادة الوعي في سوق التأمين المصري.

وتأتي ورشة العمل تحت عنوان:

"Virtual Country workshop: Moving the Needle – Egypt"

وقدمت شبكة التأمين متناهي الصغر منذ نشأتها سلسلة تقارير دولية حول التأمين متناهي الصغر تحت اسم Microinsurance Landscape، التي تمثل معيارا فريدا يتبع اتجاهات وتطور منتجات وخدمات التأمين متناهي الصغر في الأسواق المختلفة، ومدى تحقيق هذه الأسواق للشمول التأميني.

وفي عام 2020، شهدت الدراسة (تقرير Microinsurance Landscape) لأول مرة، مشاركة 194 شركة ومقدم خدمات التأمين متناهي الصغر في 30 دولة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي.

كما ترجم الاتحاد المصري للتأمين Microinsurance Landscape ،2020 إلى اللغة العربية؛ إذ ستكون هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها نسخه باللغة العربية للتقرير.