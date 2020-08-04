علاء الزهيري: بعض الفنادق بمصر لديها وثيقة ضد جميع الأخطار

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الخسائر المتوقعة لقطاع التأمين العالمي تقدر بنحو 200 مليار دولار خلال أزمة كورونا، منها تعويضات تأمين بحدود 105 مليار دولار، والبقية كلها خسائر في استثمارات التأمينات.

وأضاف الزهيري خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر شاشة "اكسترا نيوز": "أغلب الخسائر في قطاع التأمين تنقسم إلى نوعين، الأول هو إلغاء الأحداث، مثل الأحداث الرياضية والاحتفالات والمؤتمرات بسبب فيروس كورونا وسيتم دفع التعويضات".

وواصل: "لكن في مصر، فإن هذا التأمين لا يقوم أحد بعمله بنسبة 99% مثلًا، بالرغم من أنه قد يتم عمله في حفلة تحتوي على 50 شخصًا أو 100 شخص، أو عُرس أو خطوبة".

وتابع، أن أسعار التأمين ليست غالية حيث يدفع صاحب الخدمة مقابل مادي لكل 1000 دولار أو 1000 جنيه، مع مراعاة التناسب في الأسعار.

وأردف، أن النوع الآخر من خسائر قطاع التأمين هو التوقف الناجم عن الوثيقة التي تغطي توقف العمل، موضحًا أن هناك الكثير توقفت بسبب أزمة كورونا في مصر والعالم.

وأوضح، أن هناك بعض الشركات والفنادق لديها تأمين ضد توقف الأعمال بسبب الأوبئة وجميع الأخطار وطالبت بالتعويضات، على غرار ما حدث في مصر، حيث أن هذه الفنادق تابعة لسلاسل عالمية.