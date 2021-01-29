مكافحة الأوبئة: المسحة الشرجية ليست أفضل من pcr.. ولم ينفذها أحد

قال الدكتور بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، إن الدول التي وصل لها اللقاحات الخاصة بكورونا لا تتعدى 45 دولة حتى الآن، وهو ما يزعج العالم بشكل عام، لأنه يجب أن تحدث المناعة المجتمعية للعالم، حتى الوصول لاحتواء الجائحة الخطيرة، لافتا إلى أن منظمة الصحة لن تقبل أي لقاحات ليس بها فاعلية أو مأمونية.

فعالية اللقاحات متفاوتة

وأضاف عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، خلال اتصال هاتفي من الأردن ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن اللقاحات تتفاوت فعاليتها من بين لقاح وآخر، وقد يصل بعضها لـ 95% وقد تصل في بعضها لـ 75%، ولكن لا توجد حتى الآن أي أبحاث صدرت بأن كافة اللقاحات الموجودة لها تأثير مباشر على سلالات كورونا، ويوجد بعض الشركات تطور حاليا لقاحاتها لتضمن فعاليتها على السلالات الأخرى.

اللقاحات تستطيع التعامل مع طفرة كورونا

وأشار عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة إلى أن الطفرة التي حدثت لكورونا لا تميز بأعراض مختلفة عن الفيروس الأصلي، ولكنها سريعة في الانتشار، وبالتالي كل اللقاحات الموجودة حاليا تستطيع التعامل وتوفير مناعة في جسم الإنسان ضد كورونا وطفراته التي ظهرت حتى هذه اللحظة.

كورونا قد تنتقل للصرف الصحي

وعن المسحات الشرجية، قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بأنه لا يوجد مسحات لكورونا أفضل من الـ pcr حتى الآن، ولكن الشركات والدول تحث الباحثين لإيجاد طرق أخرى للوصول لمسحات أفضل من الـ pcr من ناحية الحساسية، مؤكدا أنه لم يتبنَ أحد علميا المسحات الشرجية، وهناك أوساط علمية تشير إلى أن الإنسان قد يفرز الفيروس في الصرف الصحي خلال إصابته، وقد تتلوث المجاري بذلك، وهناك دول فكرت في مسحات بيئية.