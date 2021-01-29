سلبية مسحة كورونا لأسرة مسلسل «نجيب زاهر زركش»

أكد مصدر من داخل فريق عمل مسلسل «نجيب زاهر زركش»، للفنان يحيى الفخراني لـ «الوطن»، سلبية مسحة كورونا لجميع فريق العمل، والتي أجراها صناع وأبطال المسلسل بعد إصابة «رنا رئيس» إحدى الشباب المشاركين في العمل بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر، أن التصوير يسير بشكل طبيعي جدا، وتم تأجيل مشاهد «رنا» لحين تعافيها من الفيروس والعودة للتصوير.

وتابع «لوكشن التصوير يتبع فيه جميع الإجراءات الاحترازية من حيث تعقيم وارتداء الكمامة والتي لا يتم نزعها من على وجه الفنانين إلا أثناء الوقوف أمام الكاميرا، وهو الأمر الذي شدد عليه بطل العمل الفنان يحيى الفخراني».

وكانت رنا رئيس أعلنت يوم 26 يناير عن إصابتها بفيروس كورونا، بعد إجرائها مسحة كورونا ثبتت إيجابية إصابتها، وفور ظهور نتيجة المسحة قررت رنا تحذير كل من خالطها.

وكتبت «رنا» عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «إيجابي كورونا.. رجاء كل من خالطني الفترة الماضية إجراء فحوصات.. وربنا يحفظنا جميعا»

مسلسل «نجيب زاهي زركش» تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة الفنانين يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عائلي حيث يجسد الفخراني دور محام يقوم بشراء ملجأ لإيواء أطفال الشوارع.

وبهذا المسلسل يعود الفنان يحيي الفخراني للانضمام للسباق الرمضاني بعد غياب عامين بعد نجاح مسلسل «ونوس»، آخر عمل درامي قدمه الفخراني خلال رمضان وحقق وقتها نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية.

«ونوس»، بطولة يحيى الفخراني، والفنان نبيل الحلفاوي، والفنانة هالة صدقي، وحنان مطاوع، ومحمد شاهين، ومحمد كيلاني، ولطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج شادي الفخراني.